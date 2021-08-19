للنساء.. احذري 6 أطعمة ومشروبات قد تسبب البرود والضعف الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما يأكله النساء لا يؤثر فقط على حالتهم الصحية، ولكن قد يؤثر أيضا على الحالة الجنسية، لذا هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها وذلك لأنها تسبب البرود والضعف الجنسي لهن، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- الصودا دايت:

تحتوي الصودا على المحليات الصناعية، وخاصة الأسبارتام، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات السيروتونين، ويعد السيروتونين هو هرمون حيوي في تعزيز الشعور بالرفاهية أو السعادة، ويقول الباحثون إن انخفاض مستوى السيروتونين يرتبط بانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

2- فول الصويا:

قالت دراسة في مجلة التغذية إن المستويات العالية من فول الصويا في جسم المرأة يمكن أن تقلل الهرمونات الجنسية وتعطل وظيفة المبيض وبالتالي البرود الجنسي وضعف القدرة الجنسية.

3- الشوربة المعلبة:

الشوربات والوجبات المعلبة غنية بالصوديوم الغذائي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

4- النعناع:

المنثول الموجود في النعناع يقلل من القدرة الجنسية للنساء.

5- زجاجة المياه البلاستيكية:

الماء لا يسبب البرود الجنسي ولكن الزجاجة البلاستيكية. المصنوعة من مادة BPA ، هو مكون كيميائي موجود في معظم عبوات وعلب الطعام البلاستيكية ويرتبط بتأثيرات سلبية على الخصوبة لدى النساء، وجدت دراسة سلوفينية في مجلة Fertility & Sterility أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات BPA في الجسم انخفاضًا في عدد البويضات.

6- الأطعمة المتبلة:

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة ولاية أوريغون، فإن الأطعمة القوية ذات الرائحة الشديدة أو المتبلة لديها القدرة على تغيير روائح المهبل لدى النساء، وتشمل هذه الأطعمة والمشروبات القهوة والبصل والثوم والتوابل القوية.