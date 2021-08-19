بدائل لمعجون الأسنان... خلطات من الأعشاب الطبيعية التي تغنيك عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا كان معجون أسنانك يحتوي على مكونات خطيرة مثل التريكلوسان أو كبريتات لوريث الصوديوم أو الجلسرين أو أي مُحليات صناعية (بما في ذلك الأسبارتام والسوربيتول والسكرين)، فعليك التفكير بجدية في إلقاء هذا الأنبوب في سلة المهملات، والبحث عن بديل طبيعي أكثر أمانًا يمكنه الحصول عليه.

يمكنك ببساطة التوقف عن استخدام معجون الأسنان، واستخدام بعض البدائل المفيدة التالية، وفقاً لما ورد في موقع "medicalnewstoday".

1- بيكربونات الصوديوم:

فعالة في تنظيف الأسنان وإزالة البلاك لمحاربة التسوس، ربما تكون على دراية تامة بالعديد من معاجين الأسنان التي تحتوي بالفعل عليها.

2- بيروكسيد:

يمكن أن يكون حلاً فعالاً لتنظيف فمك بسبب قدرته على قتل البكتيريا، ولكن عليك أن تكون شديد الحذر معه، إذا كنت ستجرب هذا البديل، فتأكد من تخفيف البيروكسيد في الماء حتى لا تستخدمه بكامل قوته، ما قد يحرق اللثة.

3- ملح البحر:

غني بمجموعة متنوعة من المعادن الأساسية ويدعي بعض الناس أنه يساعد في تبييض أسنانهم، جرب تخفيف ملح البحر في الماء واستخدمه في تنظيف أسنانك، إذا قررت استخدامه (بدون تخفيفه) فقد تتعرض لخطر التآكل.

4- زيت جوز الهند أو السمسم أو زيت عباد الشمس:

هل سمعت عن سحب الزيت؟ إنها تقنية قديمة لصحة الفم تتضمن أخذ حوالي ملعقة كبيرة من الزيت وتحريكها في فمك لمدة 20 دقيقة تقريبًا في اليوم.

وأظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في تقليل البلاك ومحاربة التهاب اللثة، فقط لا تستخدم هذا كبديل كامل للتنظيف بالفرشاة، هو مقشرًا بفرشاة أسنانك مغموسة في الماء على أقل تقدير.

6- زيت النعناع أو القرفة أو إكليل الجبل أو الليمون العطري:

ليس سراً أن للزيوت الأساسية بعض الخصائص المضادة للبكتيريا بشكل خطير والتي توفر منظفات رائعة لمجموعة من الأشياء، بما في ذلك أسنانك، عند استخدامها، تأكد من اتباع احتياطات السلامة التي حددتها الجمعية الوطنية للعلاج العطري الشامل، استخدم بضع قطرات من المفضل لديك في الماء وامسح به.

إذا كنت ستجرب أيًا من بدائل العناية بالفم الطبيعية هذه بدلاً من معجون الأسنان العادي، فتأكد من معاملته مثل معجون الأسنان من خلال عدم ابتلاعه، وابصقه فور الانتهاء واشطف فمك جيدًا.