يظهر تحت إصبع القدم الكبير.. طيب يكشف أسرار الإصابة بسرطان الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر بعض العلامات على الجسم التي تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض، منها أعراض الإصابة بسرطان الجلد، وذكرتها صحيفة «ميرور» البريطانية، على لسان الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات كوزميتيكس الجلدية، وهي كالتالي:

علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد

ظهور بعض الندبات على الجسم.

ينمو سرطان الجلد عادة على الأجزاء التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس، ويظهر على شكل بقع شمعية بلون الجلد أو على شكل ندبة أو منطقة سميكة.

ظهور علامات سوداء تحت الأظافر.

وأوضح الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات كوزميتيكس الجلدية، أن سرطان الجلد يمكن ظهوره تحت أظافر القدم، ويمكن أن يخلط البعض بينه وبين الكدمات، وغالبا يظهر تحت إصبع القدم الكبير.

حكة في فروة الرأس

يعد سرطان الجلد في فروة الرأس أكثر شيوعا عند الرجال، وأوضح الدكتور بيري أنه يمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية على فروة الرأس لكنه منخفض الخطورة نسبيا.

قرحة لا تلتئم

في حال ملاحظة قرحة لم تتحسن في غضون أربعة أسابيع وتزداد يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

ظهور علامات تشبه لدغات الحشرات

تختفي لدغات الحشرات خلال أسبوعين أو تتلاشي تدريجيا وتصبح أصغر حجما، ولكن في حال عدم اختفائها ويشبه اللدغة، قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

تضخم الجفون

كشف الدكتور «بيري»، عن أن حوالي 85-95% من سرطانات الجفن تظهر على الجفن باللون البني أو الأسود أو الأحمر أو بلون لؤلؤي، وقد تكون مثيرة للحكة ومؤلمة.

أسباب الإصابة بسرطان الجلد

يتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرضة للشمس، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين في النساء، ويمكن أن يتكون أيضا على مناطق نادرا ما ترى الشمس مثل تحت أظافر اليدين والقدمين.