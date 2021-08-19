هبة عبد الغني: «عديت الأربعين ومش هعمل عمليات تجميل.. أنا حلوة وعارفة إزاي أبقى أحلى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هبة عبد الغني، إنها تتمنى تجسيد شخصية الفيلسوفة السكندرية هيباتيا، لأنها كانت عالمة ضحت بحياتها من أجل الثقافة والفنون: «سُحلت وقُتلت على كورنيش الإسكندرية بعدما أدت رسالتها».

وأضافت «عبد الغني» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد صلاح، مقدم برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «دي إم سي»: «بكره عمليات التجميل، بنعالج مصيبة بمصيبة أكبر، وزملاؤنا اكتشفوا أنها مصيبة كبيرة، ومش ممكن أستعين ببوتكس أو فيلر حتى لو تقدم بيّ العمر، وأنا عديت الأربعين دلوقتي».

وتابعت: «عامل الاهتمام بالمظهر بدأ يستحوذ على جزء كبير من اهتمام البنات الصغيرات خارج عالم التمثيل، كلنا حلوين، أنا عارفة إني حلوة وعارفة إزاي أبقى أحلى، مش محتاجة أحقن جسمي بحاجات مش واثقة فيها، لكن في نفس الوقت أنا مش ضد إننا نصلح حاجات، كان عندي سنّة مكسورة وصلحتها».

وأكدت أن عمليات التجميل ليست من متطلبات النجومية، لكن الفنان لكي يصبح نجما يجب أن يكون مدققا في مظهره الخارجي وأدائه.

وفي فقرة الأمثال الشعبية، أعربت هبة عبد الغني عن رفضها لعدد من الأمثال الشعبية الشهيرة، مشيرةً إلى أنها ترفض مَثَل «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، لأن هناك أشياء كثيرة للتعلم في سن الأربعين مثلا، كما أنها ترفض «صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي»، موضحة: «الموضوع ده دمه تقيل، الناس بدأت تعمل مجموعات للعمارات في الفترة اللي فاتت بسبب كورونا، والمثل ده أثبت فشله».