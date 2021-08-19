رجل يزف زوجته «الحامل» بفستان الفرح بسبب «تيك توك»: استفدنا إيه من كل ده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقاطع فيديو شهدت تداولًا وانتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد أن حققت ملايين المشاهدات، أبطالها زوج وزوجته، عقب ظهورهما وسط زفة عرس كبيرة، ظهرت خلالها الزوجة وهي حامل، ما أدهش الكثيرين نحوهم.

تفاصيل الفيديوهات

ونشر الزوج مقاطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، التي ظهر خلالها مرتديًا بدلة وردية اللون وبنطال أبيض اللون، فيما ارتدت زوجته فستان زفاف باللون الأبيض، وفوق رأسها «شابوه» أبيض اللون، وهما يرقصان على أنغام الطبل والموسيقى داخل أحد الشوارع، وسط زفة عرس كبيرة.

@gabsmasr الفرحة في البساطة????الصوت الأصلي - جبس مصر

بينما ظهر الزوجان في الفيديو الآخر، وهما في طريقهما أثناء استعداد الزوجة للدخول إلى غرفة العمليات كي تخضع لعملية ولادتها، وهما يتراقصان بصحبة طفلهما الأكبر، حيث أرفق زوجها الذي يشتهر على المنصة الاجتماعية باسم «جبس مصر»، عبارة قال خلالها: «داخلين غرفة العمليات واحنا بنرقص عادي».

حققت الفيديوهات أكثر من 4 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة.

@gabsmasr داخلين غرفة العمليات واحنا بنرقص عاديالصوت الأصلي - جبس مصر

تفاعل المتابعون مع الفيديوهات

وسرعان ما لاقت الفيديوهات، تفاعل الآلاف من متابعي حساب الزوج، الذين واجهوا هذا التصرف بالسخرية والانتقادات اللاذعة، فجاء من بين التعليقات، «ابنكم هو الوحيد اللي حضر فرح أمه وأبوه»، «الفلوس جننت الناس»، «استفدنا إيه من رقصكم ده؟»، «كريستين حامل»، «فين المحتوى الهدف اللي بتقدموه للناس؟»، «ملهاش لازمة المصاريف دي كلها».

معلومات عن الزوج الشهير بـ«جبس مصر»

ويرصد «هن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الزوج، وفقًا لحسابه الشخصي على منصة الفيديوهات «تيك توك».

- يتابع عبر صفحته بـ«تيك توك»، نحو ما يقرب من 3 ملايين شخص.

- يشتهر باسم «جبس مصر».

- زوجته اسمها «هبة»، وتعرف خلال حسابها باسم «هبة جبس».

- يحرص على مشاركة متابعيه، عددًا من الفيديوهات الاجتماعية الساخرة.

- تحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات.