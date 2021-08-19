للرجل.. تعرف على أسباب ظهور قشرة في لحيتك وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من الرجال من وجود قشرة في شعر اللحية، ما قد يسبب لهم الشعور بالإحراج والضيق أمام الآخرين، لكن قد لا يعرفون ما أسباب وجودها، وماهي الطرق الصحيحة لعلاجها؟.

لذلك، نقدم لكم أسباب ظهورها، والطريقة الصحيحة لعلاجها، وفق ما جاء في موقع "thelist".

- ما سبب ظهورها؟

قشرة اللحية هي المصطلح العامي لالتهاب الجلد الدهني، وهي حالة جلدية تصيب فروة الرأس والوجه، وعادة ما تتضمن قشور بيضاء في اللحية واحمرار على الجلد.

وغالبًا ما يكون سبب قشرة الرأس هو الفطريات Malassezia globosa، فهي تعمل على تكسير الزيوت، تاركة وراءها حمض الأوليك ، الذي يساعد في تهييج الجلد، فضلا عن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب تراكم خلايا الجلد، وهما السببان الرئيسيان.

- العلاج:

علاج قشرة اللحية ليس بالأمر الصعب، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أنك قد تنتظر أسبوعًا أو أسبوعين قبل أن ترى النتائج التي تريدها، بشكل عام، يمكن أن يساعدك الروتين البسيط المتمثل في التقشير وهو "عملية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، بما في ذلك الخلايا التي تسبب القشرة".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم غسيل وترطيب اللحية جيدا بعد غسلها بالشامبو المخصص في رؤية التأثيرات المرغوبة، طالما أنك تقوم بذلك بشكل منتظم إلى حد ما، بالإضافة إلى استخدام فرشاة اللحية المتخصصة، للحصول على أفضل النتائج.