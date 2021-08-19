نشرة الموضة: أنغام جريئة.. وهند بالشراشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-أنغام:

وظهرت المطربة أنغام بفستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-نسرين طافش:

كما ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا باللون الأصفر، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-مي عمر:

وطلت الفنانة مي عمر بجامبسوت باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت، وتركت شعرها منسدلا.

-ديانا هشام:

أيضا ارتدت الفنانة ديانا هشام فستان باللون الأسود، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

-هند صبري:

وظهرت الفنانة هند صبري ببدلة باللون الأوف وايت، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

-مي عمر:

كما طلت الفنانة مي عمر بفستان طويل متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- لقاء الخميسي:

طلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويلا باللون الأحمر، ويتميز بأنه مزود بأكمام طويلة واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.