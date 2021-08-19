خناقة بلوجرز.. «مطعم حمدي ووفاء» يثير جدلا واسعا وسط اتهامات متبادلة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقالب زوجية وملايين المشاهدات.. «حمدي ووفاء» يسيران على نهج أحمد حسن وزينب

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يحتوي موقع «يوتيوب»، على مقاطع فيديو مصورة لحياة الناس الشخصية بشكل يومي، على غرار الثنائي الأشهر أحمد حسن وزينب، اللذان فتحا الطريق واسعا لظهور قنوات جديدة تبث فيديوهات فكرتها مماثلة لمحتواهما، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب المشاهدات لهذه النوعية من الفيديوهات، التي شهدت بروز الثنائي حمدي ووفاء، محققين مشاهدات مليونية، ببث مقالب يومية من حياتهما الخاصة، وسرعان ما تطورت الفكرة إلى افتتاح «مطعم حمدي ووفاء»، مستفيدين من شعبية قناتهما، لكن فجأة انقلب عليهما معظم الانفلونسرز، بنشر فيديوهات تقييم سلبية للمطعم.

قصة مطعم حمدي ووفاء

أعلن الثنائي حمدي ووفاء، في فيديو يوم 25 يوليو الماضي، افتتاح مطعم خاص بهما، وبعد أقل من شهر، أصبح مطعم حمدي ووفاء مشهورا، وبرز عبر عبر محركات البحث: «مستنيين جمهوريتنا يجوا ينورونا، يدوقوا الأكل وبعدين نعمل تعديلات، عشان تيجوا وتنبسطوا عندنا»، وقال حمدي: «وفاء بتبذل مجهود كبير، وأنا واثق في قدراتها».

وكان الفيديو عبارة عن يوم كامل من البيت إلى المطعم، وكان اسم المطعم «جمهورية حمدي ووفاء»، وأظهر الفيديو تصوير من داخل المطبخ، وغيره من تفاصيل الطبخ، وأسرار وفاء، إذ كشف الثنائي أن هناك أصنافا كثيرة عليها ضغط كبير للغاية: «محشي بالكوارع، وفتة الموزة، والجمبري، كل دي أصناف مبتقعدش عندنا خالص».

انتقادات لـ حمدي ووفاء

نشر أكثر من بلوجر، وفيديو انفلونسر، عبر قنواتهم الرسمية، انتقادات حادة لـ مطعم حمدي ووفاء، مشيرين إلى أن أصنافهم الشهيرة غير جيدة، ومن بين الناشرين أسرة كانت من جيرانهما: «المحشي ني ومش مستوي»، لتصبح حياتهم الشخصية أمام سيل انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر شابان، مختصان في تقييم المطاعم، فيديو يحوي انتقادات لاذعة لـ مطعم حمدي ووفاء: «الأسعار غالية أوي، والطعم مش مستاهل خالص كل الضجة دي».

رد حمدي ووفاء

نشر حمدي ووفاء، فيديو، لكشف سر الهجوم على مطعمهم، إذ قال الثنائي خلاله: «الناس مش بتعمل حساب إن فيه ناس بتاكل عيش من ورا المطعم ده»، وواصلوا حديثهم أثناء تناولهم الطعام، الذين ظلا يثنون عليه طوال البث، إذ علقت وفاء: «الأكل تحفة، وحسبي الله ونعم الوكيل، في اللي بيقول الأكل وحش، هم بيقولوا الأكل وحش عشان ناس دفعالهم.. كل اللي فارق معاهم يجيبوا مشاهدات بس من فيديوهاتنا».