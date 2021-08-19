كورونا اليوم: توقعات بموجة رابعة في مصر.. والسر وراء عدم تحمل كبار السن كوفيد- 19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-موعد الموجة الرابعة في مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن العقار الجديد الذي تمت إضافته لبروتكول علاج فيروس كورونا يشبه فكرة استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى توقعات ببدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل وزيادة أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى زيادة الحالات المصابة بكورونا المترددة على المستشفيات في الفترة الأخيرة.

-العلماء يكتشفون لماذا لا يتحمل كبار السن كوفيد- 19

كتشف علماء الأحياء بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه مع التقدم بالعمر يزداد عدد الخلايا المعبرة عن بروتين ACE2، الذي يستخدمه الفيروس التاجي المستجد في إتلاف الأنسجة والأعضاء.

وتشير مجلة Science Advances، إلى أن الباحثين يعتقدون أن هذا هو السبب الرئيسي لكون مسار مرض "كوفيد-19" أكثر حدة لدى كبار السن، وافترض الباحثون برئاسة البروفيسور زينتيس إندي من كلية الصحة العامة بالجامعة، أن هذا قد يكون بسبب زيادة عدد الخلايا التي تعبر عن بروتين ACE2،الذي يربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-كشف السبب الأساسي المحتمل لـ "كوفيد طويل الأمد"

افترض علماء جامعة الطب والعلوم الصحية في إيرلندا، أن سبب أعراض متلازمة ما بعد "كوفيد-19"، هو زيادة تخثر الدم، التي هي من عواقب الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

وتشير مجلة Journal of Thrombosis and Haemostasis، إلى أن علماء من ألمانيا وبريطانيا وأستراليا ساهموا مع زملائهم الإيرلنديين في هذه الدراسة، وأختبروا صحة فرضيتهم في تحليل عينات من دم المرضى بعد مضي 68 يوما على إصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد.