5 أطعمة تساعد على تهدئة اضطراب المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد الإصابة باضطراب في المعدة مزعجة للغاية، حيث يشعر المرء بالغثيان ولا يشعر بالرغبة في تناول أي شيء، يمكن أن يؤدي البقاء على معدة فارغة إلى تفاقم الوضع، حيث يقوم جسمك بإخراج الأملاح الأساسية إلى جانب الماء من الجسم بسرعة، وإذا لم تقم بإعادة تعبئته على فترات متكررة، فقد يصاب بالجفاف.

عادة، يُنصح باستخدام أملاح الإماهة الفموية أو خليط الملح والسكر والماء عندما تعاني من حركات فضفاضة، بصرف النظر عن هذا، إليك بعض الأطعمة الخفيفة التي من شأنها أن تهدئ معدتك وتعالج اضطرابها في أي وقت من الأوقات، وفقا لموقع timesofindia.

الأرز باللبن

الأرز الرائب هو وصفة لاضطراب المعدة لأنه سهل الهضم ومحتوى الألياف في الطبق يتحكم في حدوث الحركات الرخوة، كل ما عليك فعله هو طهي بعض الأرز بشكل زائد عن الحد وخلطه مع اللبن الرائب، أضف إليها بعض الملح الأسود ومسحوق الكمون المحمص، وتخلط جيدا.

الأرز الرائب ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا طعام مثالي لتناوله على معدة فارغة، اللبن الرائب مصدر غني للبروبيوتيك ويمكن أن يعيد توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

شاي الزنجبيل

يمكن أن يؤدي اضطراب المعدة إلى آلام في المعدة وغثيان وتشنجات ودوار، يمكن أن يؤدي تناول بعض شاي الزنجبيل إلى الشعور بالراحة لجسمك بالكامل، ما عليك سوى غلي كوب من الماء مع بعض الزنجبيل المبشور، أضف الليمون أو العسل حسب ذوقك وقم بتصفية الشاي.

يمكن لشاي الزنجبيل أن يقي من الغثيان على الفور ويمكن أيضًا أن يشفي الأمعاء المتهيجة، الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي تعمل بشكل رائع على اضطراب المعدة.

الموز

للموز تأثير طبيعي معدّل للحموضة ويمكنه تهدئة الحركات الرخوة بالأمعاء.

يشتهر الموز بكونه غني بالبوتاسيوم مما يزيد من إنتاج المخاط في المعدة والذي لديه القدرة على شفاء بطانة المعدة المتهيجة.

يمنحك الموز أيضًا دفعة طاقة فورية يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن، إذا كنت تعاني من انخفاض في الطاقة بسبب اضطراب المعدة.

كمبوتشا

إذا شعرت بالدوار أو الغثيان عندما تكون معدتك مضطربة، فمن الأفضل تناول بعض الكمبوتشا، يهدئ اضطراب المعدة ويمكنه أيضًا تقليل الانتفاخ، تأكد من عدم شرب كوب مليء بالكومبوتشا دفعة واحدة وتناوله ببطء للحصول على أفضل النتائج.

الكمبوتشا هو بروبيوتيك رائع ويمكنه أيضًا استعادة توازن الجسم.

الشوفان

الشوفان وجبة لذيذة ولكنها خفيفة يمكن تناولها على معدة فارغة، يمكنك إما صنع الشوفان المالح أو الشوفان الحلو.

من الأفضل اختيار الشوفان الحلو المطبوخ في الحليب، يمكنك أيضًا طهي الشوفان في الماء، تجنب إضافة المكسرات أو الفواكه إلى وعاء الشوفان.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك فقط إضافة نصف موزة إلى وعاء الشوفان.

الشوفان مليء بالألياف ويمكن أن يقلل من زيارتك المتكررة للحمام على الفور.