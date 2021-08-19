بينها الجوع.. أهم 10 علامات تحذيرية لمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما تكون أعراض مرض السكري غامضة في البداية، لكن تشكل مستوياته المرتفعة في الدم بشكل مستمر تهديدًا، ويصيب مرض السكري 280 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ليصبح أكثر شيوعًا.

ليس من السهل دائمًا اكتشاف أعراض مرض السكري، وبينما يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي أهم 10 علامات تحذير مبكرة لمرض السكري، وفقًا لموقع express.

قالت نافين خوسلا، الكاتبة الطبية، إنه على الرغم من أنه لا يمكن عكس الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 1 لأنه اضطراب في الجهاز المناعي، فمن المهم دائمًا التغلب عليه مبكرًا وبدء العلاج.

بالنسبة لمرض السكري من النوع 2، هناك الكثير من الإجراءات الوقائية التي يمكن استخدامها، لذا فإن اكتشافه مبكرًا أمر مفيد للغاية، ويمكن أن تظهر أعراض مرض السكري ببطء وقد يصعب التعرف على العلامات التحذيرية لمرض السكري، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2.

وعادة ما تظهر أعراض مرض السكري من النوع الأول وتتطور بشكل أسرع، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا حتى تدرك الإصابة بهذه الحالة، ومرض السكري من النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ لخلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى خفض كمية الأنسولين الموجودة في الجسم.

ويحدث بسرعة لدى معظم الناس، على الرغم من صعوبة اكتشاف العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع الأول أو يمكن الخلط بينها وبين شيء آخر في البداية.

تظهر الحالة غالبًا أثناء الطفولة، لذلك إذا كنت مصابًا بمرض السكري في العائلة، فيجب أن تراقب علامات الإنذار المبكر لمرض السكري لدى أطفالك

من ناحية أخرى، يحدث داء السكري من النوع 2 بسبب مقاومة خلايا الجسم، ما يعني أن الأنسولين يتوقف عن العمل كما ينبغي، وأن خلاياك تمتص جلوكوز أقل من الدم، في بعض الأحيان يبدأ البنكرياس أيضًا في إنتاج كمية أقل من الأنسولين.

أوضح خبراء أن مقاومة الأنسولين ناتجة عن مزيج من الجينات وأسلوب الحياة، فيمكن لجيناتك أن تزيد من احتمالية إصابتك بمقاومة الأنسولين، لكنها لا تضمن ذلك، في بعض الأحيان لا تشارك الجينات على الإطلاق.

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري أو كنت قلقًا من احتمال إصابتك به، فمن المهم معرفة علامات الإنذار المبكر التي يجب البحث عنها، وفيما يلي أهم 10 علامات تحذيرية من مرض السكري.

-التعب: حيث تتوقف خلايا الجسم عن تلقي كمية الجلوكوز التي تحتاجها.

-الجوع: ترسل خلاياك إشارات تفيد بأنها لا تحتوي على ما يكفي من الجلوكوز.

-التبول: في كثير من الأحيان إحدى طرق الجسم لإزالة الجلوكوز الزائد من الدم هي أن تقوم الكليتان بتصفية الجلوكوز.

-العطش: لأن مرض السكري يجعلك تتبول في كثير من الأحيان ، يفقد جسمك المزيد من الماء.

-الجفاف: جفاف الفم

-حكة في الجلد: عندما يفقد جسمك كمية أكبر من الماء أكثر من المعتاد، يمكن أن تصاب بالجفاف.

-عدم وضوح الرؤية: يمكن أن يؤدي وجود كمية أقل من الماء والسوائل في الجسم إلى عدم وضوح الرؤية وتغيرات أخرى في الرؤية عن طريق جعل عينيك منتفخة

-الجروح: القروح بطيئة الشفاء، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب مما يبطئ من سرعة شفاء جسمك

-عدوى الخميرة: يمكن أن يتفشى كل من الرجال والنساء من عدوى الخميرة حيث تتغذى الخميرة على الجلوكوز الزائد في مناطق الجسم.

-داء السكري من النوع الأول: فقدان الوزن غير المبرر والغثيان والقيء ورائحة الفم الكريهة

-داء السكري من النوع 2: زيادة الوزن أو السمنة، تخزين الدهون حول معدتك ، ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ

-كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك؟

إذا كان لديك أي من العلامات المبكرة لمرض السكري أو أي سبب آخر للاعتقاد بأنك مصاب بمرض السكري، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك في أسرع وقت ممكن.

مرض السكري حالة خطيرة يمكن أن تضر بصحتك وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقدان البصر والعمى وبتر الأطراف.

يمكن علاج مرض السكري وإدارته من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول أدوية السكري، مثل الأنسولين، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق القيام بما يلي:

-قلل السكر والكربوهيدرات المكررة من نظامك الغذائي

-تمرن بانتظام

-الإقلاع عن التدخين

-تخلص من الدهون الزائدة في الجسم

-اشرب الماء باعتباره مشروبك الأساسي