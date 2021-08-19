تيشرت وفستان.. إطلالة يوسف الشريف وزوجته في عيد ميلاد ابنتيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

احتفل الفنان يوسف الشريف مع زوجته إنچي علاء بعيد ميلاد ابنتهما "چانا".

ارتدت الكاتبة إنجي علاء فستانا قصيرا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، ومجموعة أساور، ونسقت معه حذاء بنفس لون الفستان.

أما الفنان يوسف الشريف ارتدى تيشرت كت، ونسق معه شورت جينز، ونسق معه سليبر باللون الأسود، إضافة إلى قبعة بنفس اللون.

أما ابنتهما جانا، توب باللون الأسود، مع جيب باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الأسود.