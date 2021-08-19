بالشنق والسم والصعق بالكهرباء.. 4 ضحايا للثانوية العامة يلوذون بالانتحار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن شديد عم آلاف المنازل ومئات الشوارع في مختلف محافظات البلاد، على مدار اليومين الماضيين، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، التي شهدت انخفاضا ملحوظا في المجاميع، ونسب رسوب كبيرة، مقارنة بالأعوام الماضية، ما أًصاب الطلاب وذويهم بصدمات بالغة، إذ قرر البعض منهم التخلص من حياته وإنهائها هربًا من الضغط النفسي، بعضهم نجح بالفعل في مفارقة الحياة، والبعض أخفق في محاولات انتحاره.

انتحار طالبة ثانوية عامة بـ«حبة الغلة»

وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين، لفظت الطالبة «يسرا ص. ا.»، أنفاسها الأخيرة، في محافظة المنوفية، عقب تناولها 3 أقراص من حفظ القمح السام، المعروفة بـ«حبة الغلة»، بعدما قررت الانتحار لعدم حصولها على المجموع الذي رغبت في تحقيقه، إذ خضعت لمحاولات إنقاذ لعدة ساعات، لكنها غادرت الحياة، وسط صراخ وعويل أقاربها وجيرانها.

انتحار طالب ثانوية عامة شنقا

صدمة كبيرة تركها الطالب «عبد الله ع. ع.»، صاحب الـ18 عامًا، في نفوس أهالي مركز أبو تشت بمحافظة قنا، بعدما أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزل أسرته، عقب رسوبه في نتيجة الثانوية العامة، إذ حاولت الأسرة إنقاذه وإسعافه، بنقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

محاولة انتحار بعقاقير طبية

شهد مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، محاولة انتحار طالبة، أثناء تناولها مجموعة من العقاقير الطبية، فور علمها بخبر رسوبها في نتيجة الثانوية العامة، وسرعان ما تم نقلها إلى مركز السموم لإنقاذها، وهو ما تم بالفعل.

انتحار طالبة بعزبة النخل

من المنوفية إلى محافظة القاهرة، وبالتحديد داخل منطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، لقيت الطالبة «جيهان ح.» مصرعها، بعد إصابتها بحالة نفسية سيئة وبكاء هيستيري، دفعتها إلى إلقاء نفسها من شرفة المنزل بالطابق الخامس، لتلقى مصرعها على الفور.

وسرعان ما تم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.