تكفل أسامة الأزهري بحالتها.. 12 معلومة عن الطالبة علياء أنور: شمس العلم الصاعدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تحقيقه حلم الطالبة علياء ياسر أنور، الحاصلة على المركز الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية «مكفوفين»، مؤكدا تلبية رغبتها وتحقيق أمنيتها في أداء مناسك العمرة، وتكفله بكل ما تحتاجه.

خليفة عبلة الكحلاوي

قال الأزهري، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أمس:«أنت فخر وشرف لنا جميعًا، وسأسعى في ترتيب عمرة لها في القريب العاجل، ونرتب لها العمرة خلال أيام»، متمنيا أن يراها شخصية علمية كبيرة تتشرف بها الوطن والأزهر الشريف، وتساهم في تنوير عقول أبناء الأمة، وتكون خليفة للدكتورة عبلة الكحلاوي، التي كانت شمسا من شموس العلم.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كل الطلاب الناجحين، بأن يواصلوا المسيرة ويصنعوا التفوق والنبوغ، مؤكدا أنهم «أمل هذا البلد، وأملنا جميعا، وأنا في خدمتهم جميعًا وفي خدمة كل طالب نابغ»، سواء في التعليم الأزهري أو الفني أو الثانوي العام.

معلومات عن علياء ياسر أنور

يُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الطالبة علياء ياسر أنور، الحاصلة على المركز الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية «مكفوفين».

- الطالبة علياء ياسر أنور، من مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

- التحقت بالثانوية الأزهرية للمكفوفين.

- حصلت على مجموع 606 درجات، بنسبة مئوية 96,19%.

- حصلت على المركز الثاني في الثانوية الأزهرية.

- والدها يعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف.

- تمنت زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.

- تمنت مقابلة فضيلة شيخ الازهر الشريف وفضيلة الشيخ أسامة الأزهري، كونها تحبهما، ومتعلقة بالأول منذ طفولتها.

- تسعى إلى أن تصبح معيدة في جامعة الأزهر.

- ستلتحق بكلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون.

- تطمح إلى دراسة مادة الفقة المقارن.

- أهدت نجاحها في الثانوية العامة لأسرتها وأصدقائها وأساتذتها.

- لخصت نصائحها للطلبة، في رضا الوالدين وتنظيم وقت المذاكرة والاستذكار.