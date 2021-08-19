طريقة عمل السمك بأشكال مختلفة.. على قد الإيد وبوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك من أكثر الوجبات المفضلة لدى كثير من الناس، إذ يحرصون على تناوله أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعداد وجبة السمك بأشكال مختلفة، سواء كان سمك فيليه أو سنجاري أو بوري مشوي.

وإليك طريقة عمل أشكال مختلفة من السمك، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل سمك فيليه

سمك فيليه.

فلفل أخضر رومى.

مستردة.

كركم.

عصير ليمون.

بصل شرائح.

ثوم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كمون ناعم.

ملح.

زيت.

طريقة عمل سمك فيليه

- بلى السمك بالملح والكمون والثوم وعصير الليمون والكركم و المستردة.

- قلبى السمك فى الدقيق.

- اقلى السمك فى الزيت على النار.

- شوحى البصل والفلفل فى الزيت على النار.

- ادخلى السمك وخليط الخضار فى الفرن، حتى تمام النضج ثم قدميه.

السمك السنجاري

مقادير السمك السنجاري

سمك بوري.

بصل.

ثوم.

جزر.

طماطم.

كرفس.

شطة.

كزبرة خضراء.

ليمون.

كمون.

فلفل حار.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

طريقة عمل السمك السنجاري

- افرمب ليمون مع بصل وفلفل حار وشطة وجزر وكرات وكرفس وملح وفلفل وثوم وكمون.

- ضعيهم في طاسة بها زيت على النار، وقلبيهم حتى يحمر مع ملح وفلفل وعصير ليمون.

- قطعي الفلفل الألوان حلقات والبصل حلقات والطماطم حلقات، ورصي الحلقات في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- رشي عليهم ملح وفلفل وزيت، وضعي السمك المفتوح من البطن على الخضروات في الصينية.

- رشي عليها ملح وفلفل واحشيها بالحشو المعد سابقا، وادخلي الصينية فرنا ساخنا حتى تنضج، ثم قدميها.

السمك البوري المشوي

مقادير عمل سمك بوري مشوي

- سمك بوري.

- كمون ناعم.

- عصير ليمون.

- ثوم.

- ملح.

- شطة ناعمة.

- شرائح ليمون.

طماطم شرائح.

- بصل شرائح.

- فلفل أخضر.

- رومى شرائح.

- زيت.

طريقة عمل السمك البوري المشوي

- اخلطي الثوم مع عصير الليمون والملح والشطة والكمون، وتبلي بها السمك من الداخل والخارج.

- احشي السمك بشرائح الفلفل والبصل والطماطم، وضعي على الوجة شرائح الليمون.

- ضعي مقدار من خليط الخضار أسفل السمكة في بايركس، وأدخليها الفرن حتى النضج وقدميها.