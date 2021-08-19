الامارات | لماذا لم يسافر زوج ياسمين عبد العزيز معها في رحلتها للعلاج ؟ وما علاقة السفارة السويسرية بالقصة ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يسافر زوج ياسمين عبد العزيز معها في رحلتها للعلاج ؟ وما علاقة السفارة السويسرية بالقصة ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا زال سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز للعلاج بسويسرا بعد أزمتها الصحية الخطيرة التي تعرضت لها مؤخرا -بدون زوجها أحمد العوضي، يتسبب في الكثير من الجدل ويفتح الباب أمام تخمينات وأقاويل كثيرة بعضها تحول لمعركة كلامية بين العوضي وأحد الصحفيين حيث نشر موقع مصري اسمه "ان تايم" أن هناك انفصال بين العوضي وياسمين قبل مرضها وهي مصرة على الطلاق ولهذا لم يسافر معها زوجها، وهو ما أحدث صدمة كبيرة لدى جمهور ياسمين والعوضي والمتابعين لقصة حبهما، وقال أيمن نور الدين الصحفي الذي كتب الخبر رغم تصريح العوضي بأنه لم يسعفه الوقت للحصول على تأشيرة لسويسرا «فيزا»، إلا أن ذلك المبرر لم يقنعني على المستوى الشخصي.. إذ كيف لنجمة مثل ياسمين عبدالعزيز أن تسافر على طائرة إسعاف إلى سويسرا ولا يتمكن زوجها من الحصول على تأشيرة كمرافق في هذا الظرف الطارىء والذي هو بطبيعة الحال ستتفهمه السفارة السويسرية في القاهرة. وذلك لعلمها بسبب الزيارة ووجود حجز مسبق في المستشفى السويسري، إلى جانب أن العوضي ممثل معروف، كما أن الأجواء كلها تضج بأخبار مرض ياسمين سواء في المواقع الصحفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.. وحتى لو صح ذلك والوقت كان ضيًقا- كما ذكر العوضي.. لماذا لم يلحق بها بعد يوم أو يومين أو حتى أسبوع؟.

وتابع الصحفي أن ما منع العوضي من السفر ليست مشكلة الفيزا التي كان من الممكن حلها بشكل أو بآخر. ولكن ما منعه هو رغبة ياسمين نفسها في ذلك.. ياسمين هي التي لم ترغب أن يصحبها العوضي في تلك الرحلة الصعبة.. ولم يكن للعوضي أو غيره أن يفرضوا عليها ما لم تكن تريده.

والسبب يرجع في حقيقة الأمر إلى خلافات قد حدثت بين ياسمين وزوجها.. خلافات أخذت تتعمق يومًا بعد يوم بينهما.. إلى الدرجة التي جعلت ياسمين ترغب في الطلاق منه وتطلب منه ذلك صراحة وتعلم المحيطين منها بذلك. ونشر الصحفي رابط الخبر على صفحته بالفيس بوك ليفاجئ برد فعل احمد العوضي الذي نفى كل ما جاء في الخبر وكتب تعليقا واضحا قال فيه

"والنبي يا ايمن بطل هبد الله يرضى عليك الحكاية مش ناقصة هبد"

فرد أيمن صاحب الخبر "مش هبد يا احمد أنا واثق من كل كلمة بقولها وفي كل الأحوال ربنا يشفي ياسمين ويصلح الأحوال "

فعلق أحمد بتعليق أخير حسم فيه الموقف قائلا " اللي قالك ضحك عليك ومفيش كلمة ولا ربع كلمة من الكلام ده حصل وياسمين لسة مراتي وعشان مظلمكش بقولك اللي قالك ضحك عليك ومتحطش السم في العسل واتأكد بعد كده من أي كلمة قبل ما تكتبها ولو أنت بتخمن فتخمينك كله غلط" .

وتصاعدت ردود الأفعال من الجمهور بعد تعليق العوضي متضامنين معه بشكل كبير بينما امتنع الصحفي عن التعليق مرة أخرى.

وكشفت مصادر مقربة أن شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل" الذي تجمعه خلافات كبيرة مع العوضي بسبب زواجه من ياسمين على علاقة جيدة بهذا الموقع وربما هو المقصود بكلام العوضي "اللي قالك ضحك عليك".

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