8 أطعمة تصبح خطيرة على الصحة إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في بعض الأحيان، يمكن أن تشكل المواد الغذائية الشائعة التي نستهلكها خطرًا خطيرًا على صحتنا قد تصل إلى الإصابة بالتسمم إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح.

فيما يلي 8 نوعًا من الأطعمة التي يمكن أن تكون خطرة إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- الدواجن:

يمكن أن تكون الدواجن مصدرًا للعديد من أنواع البكتيريا المسببة للأمراض مثل العطيفة والسالمونيلا، وبالتالي، فمن الجيد دائمًا طهي الدجاج جيدًا، ويعد فحص درجة الحرارة الداخلية للدجاج والطهي حتى تصل إلى 165 درجة مئوية إجراءً رائعًا للتأكد من ذلك.

- الكسافا:

تعتبر الكسافا مصدرًا غنيًا للكربوهيدرات ولكن يجب نقعها في الماء قبل 24 ساعة قبل طهيها، حيث تحتوي على مادة سامة تستقلب في الجسم لإنتاج السيانيد، وبالتالي ، فإن طهيها بشكل صحيح من الأمور الضرروية.

- البيض النيئ:

استهلاك البيض النيئ شائع جدًا، من استخدام بياض البيض النيء في كريمة الكيك إلى استخدامه في المايونيز، حتى أن بعض الأشخاص يحبون طعم البيض نصف المطهي، لكن هل من الآمن تناول البيض النيئ؟، قد تحتوي البيضة على بكتيريا (السالمونيلا) ، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي واضطراب المعدة، وفي بعض الأحيان قد ينتقل فيروس الأنفلونزا ، لذلك من المهم طهي البيض بشكل صحيح قبل تناول الطعام.

- اللحوم:

تناول اللحم النيء أو غير المطهي جيدًا، يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل الإسهال والقيء والحمى والغثيان، تليها أعراض أكثر خطورة مثل الصداع والقشعريرة والسعال وحكة الجلد وما إلى ذلك.

- الأرز:

قد يكون الأرز الخام ملوثًا ببكتيريا تسمى Bacillus cereus ، والتي يمكن أن تدخل الجسم لتسبب أعراض التسمم الغذائي، نظرًا لأنه يمكنهم البقاء على قيد الحياة بسهولة في الظروف الجافة، يمكنهم العيش في عبوات الأرز في الخزانة.

لذا إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح ، فيمكنها تحمل الحرارة والدخول إلى الجسم.

- بعض أنواع البراعم:

هناك أنواع معينة من البراعم مثل الفاصوليا والبرسيم وعباد الشمس التي تشكل خطرًا للإصابة بالعدوى إذا لم يتم تنظيفها وطهيها بشكل صحيح، حيث تحتوي على بكتيريا مثل الليستريا والإشريكية القولونية والسالمونيلا التي تنمو في البيئة الرطبة والدافئة حيث تنمو البراعم، لذا يقلل الطهي الجيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

- الجبن:

بعض أنواع الجبن مثل الجبن المكسيكي والجبن الأزرق ,يعرض المرء لخطر التسمم الغذائي، حيث هذه الجبن مصنوعة من حليب غير مبستر وخام ، وهو أكثر عرضة للتلوث بالجراثيم المسببة للأمراض من النوع المعالج، وبالتالي ، إذا كان لا بد من استخدام هذه الجبن ، فتأكد من تعريضها للحرارة بشكل صحيح أثناء عملية الطهي.

- الفاصوليا الحمراء:

يعتبر مذاق الفاصوليا الحمراء الخام مرير عند تناولها مباشرة، حيث أنها تحمل مادة سامة تسمى فاصوليا الكلى أو phytohaemagglutinin ، والتي يمكن أن تسبب التسمم، وتشمل الأعراض الإسهال والقيء والغثيان، لذلك، يوصى بنقعها وغليها جيدا قبل استهلاكها.