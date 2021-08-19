بكيني وطويل.. أحدث صيحات مايوهات الرجال لصيف 2021: أهم حاجة الراحة (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أغسطس أصعب شهور الصيف في العالم كله، ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتضاعف المعاناة الزيادة الكبيرة في نسبة الرطوبة، ما يدفع كثير من الناس للجوء إلى الشواطئ، هربا من الشعور بالحر، وهنا تتجه النساء والرجال، إلى البحث عن الملابس المناسبة للنزول إلى المياه.

أبرز تصميمات مايوهات الرجال عام 2021

شهدت العديد من مواقع الشراء الإلكتروني، المختصة بأزياء الرجال، مؤخرا، الإعلان عن أحدث تصميمات ملابس البحر«المايوهات» الخاصة بالرجال، التي يرصدها «هن»، نقلا عن موقع «uvskinz».

المايوه الطويل

تصدرت تصميمات ملابس البحر للرجال، المايوهات الطويلة حتى منتصف الركبة، التي جاءت بتصميمات منقوشة وملونة، تتلائم مع فصل الصيف ودرجات حرارته العالية، إذ صممت بهذه الطريقة، كي تناسب النزول إلى المياه، وممارسة رياضة التزلج على الماء، وركوب الأمواج، إذ تساعد المايوهات طويلة التصميم صاحبها على الشعور بالراحة.

المايوه البكيني

جاءت بعض التصميمات الأخرى من المايوهات الرجالي، على الشكل «البكيني»، إذ تم إنتاجها من أقمشة مخصصة لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية، فضلا عن حمايتها الكبيرة، التي تقي صاحبها من التعرض للإصابات والكدمات عند السباحة.

المايوه حسب حجم الجسم

يلجأ كثير من الرجال، من أصحاب الوزن الزائد، إلى شراء ملابس البحر الطويلة والفضفاضة، التي تتلائم مع أشكال أجسامهم، حتى يشعرون بالراحة وسهولة الحركة، فضلا عن المرونة خلال السباحة في المياه.

ويفضل أصحاب القوام الممشوق والرياضي، ارتداء المايوهات «البكيني»، نظرا لأشكال تصميماتها الجمالية، الذي يعطيهم شعورا بالثقة، لاستعراض أجسامهم المثالية، وهو ما يظهر به كثير من مشاهير كرة القدم، ولاعبو الرياضات المختلفة حول العالم، فضلا عن ممارسي رياضة كمال الأجسام، خاصة خلال البطولاتهم المختلفة على مستوى العالم، والعديد من المدربين الرياضيين أيضا، لأن معظم أصحاب تلك الفئات يتمتعون بجسد مثالي.