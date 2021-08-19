«مجنونها المفضل».. نظرات ميرهان حسين لـ أحمد حاتم تثير الجدل: الفرح أمتى؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور التي تجمع بينها، وبين الفنان أحمد حاتم، أثارت حالة من الاهتمام الكبير من المتابعين، مصحوبة بكثير من التساؤلات.

وفسر المتابعون، نظرات وتعبيرات ميرهان حسين وأحمد حاتم، خلال الصور الفوتوغرافية، بأنهما بدا كأن يجمعهما علاقة عاطفية، وهو ما عبر عنه الفضول والتساؤلات التي أغرقت التعليقات، منها: «هتتجوزوا ولا إيه؟»، «يا ريت تتجوزوا شكلكوا لايق على بعض»، «أيوة قراية الفاتحة أمتى بقى»، «البصة دي فيها إن»، «حلوين أوي».

وتواصلت التعليقات: «ربنا يخليكوا لبعض»، «قاعد أنت تضحك وسايبنى أتنكد فى فيلم قصة حب يا أحمد ياحاتم»، «نقول مبروك يا ميري؟ والله هفرح أوي»، «مبروك بقى»، «الفرح أمتى»، «شوفوا بصتها ليه عاملة إزاي»، «صور كلها حب»، «قمر أوي»، «حلوين ومفيش إلا أنتوا».

علاقة ميرهان حسين وأحمد حاتم

تعتبر الفنانة ميريهان حسين، صديقة مقربة للفنان أحمد حاتم، وتشارك الثنائي في مسلسل «ابن حلال» مع الفنان محمد رمضان، ومرة أخرى في مسلسل «حواري بوخارست»، كما أنها هنأته بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، قبل عامين، بطريقتها الخاصة، إذ نشرت مقطع فيديو أثناء رقصها على أغنية «ليه بيداري كده» للفنانة روبي.

رسالة ميرهان حسين لـ أحمد حاتم

وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة للفنان أحمد حاتم، تهنئه بمناسبة عقد قرانه، قالت خلالها: «مبروك لمجنوني المُفضل، الشخص الذي ممكن أن يكون أخرق وغريب، ومع ذلك أنا سعيدة لأجلك أنت وزوجتك، أحبك قدر الذهاب إلى القمر والعودة».

وتألقت الفنانة ميريهان حسين، خلال تلك الفترة في العديد من الأعمال الفنية على الصعيد السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، آخرها مشاركتها هي مسرحية «شمسية و4 كراسي»، مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر.