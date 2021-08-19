بعد شائعات الانفصال.. قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي «كلها أزمات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحاوط الشائعات الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، منذ ظهورهما معا، وانتشار أنباء ارتباطهما حتى زواجهما ومرضها، إذ بدأت رحلتهما مع الأخبار المتضاربة التي تتناول علاقتهما ودخولهما قصة حب، من داخل الوسط الفني، وسرعان ما انتقلت بشدة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وحينها لم ينف أيا من الطرفين، تلك العلاقة العاطفية، والتزما الصمت التام، حتى ثبت صدق الرواية المتداولة بإعلان زواجهما، واستمرت الأخبار والشائعات تلاحق حياتهما طيلة الفترة الماضية، وصولا إلى انتشار تكهنات عن انفصالهما، خلال الساعات الماضية.

وزاد الجدل بشأن انفصال الثنائي، منشور غامض، فاجأ به وائل شقيق ياسمين عبد العزيز، متابعي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤخرا، رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في طياته رسالة غير مباشرة، تشير إلى احتمالية انفصال شقيقته، قبل أن يعود أحمد العوضي، كالعادة ينفي تلك الشائعة، معلنا استمرار زواجه وقصة حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

قصة حب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

جمعت أعياد الميلاد الثنائي في بداية علاقتهما، إذ ظهرت ياسمين عبد العزيز، في أحضان العوضي، خلال احتفالها بعيد ميلادها، بعد إعلانها الانفصال عن طليقها ووالد أبنائها مباشرة، إذ كانت تحرص على الظهور بجانبه، والرقص معه طوال الوقت، ما دعم الأقاويل التي ترددت حينها بشأن ارتباطهما.

تأكيد قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

أصبح الثنائي بعد ظهورهما المتكرر، حديث وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ما دفع وائل عبد العزيز، للخروج عن صمته، ليسأل شقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر «فيسبوك»، عن طبيعة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، مطالبا إياها بضرورة إخبار عائلتها وأسرتها بما يدور في حياتها الشخصية، وأن «يدخل العوضي البيت من بابه»، بدلا من الارتباط في الخفاء، وعدم الإعلان عن طبيعة العلاقة.

أثار المنشور ضجة كبيرة حينها، وتعرض وائل عبد العزيز، لسيل من الانتقادات الحادة، سواء من داخل الوسط الفني أو من الجمهور، بسبب ما وصفوه بأنه «فضح» شقيقته ياسمين عبدالعزيز، أمام الجميع، ورغم ذلك كان المنشور بمثابة إعلان رسمي عن وجود علاقة عاطفية تجمع ياسمين والعوضي، وتأكيد للأنباء التي تداولت بشأن علاقتهما.

رد ياسمين عبد العزيز وإعلان الزواج

خالفت ياسمين عبد العزيز، وقتها كل التوقعات، ونشرت صورة تجمعها بأحمد العوضي، بعدها منشور شقيقها بساعات، وأرفقت بها كلمة «بحبك»، لتؤكد مزاعم أخيها، وتثير غضبه في آن واحد، وألحقها العوضي بنفس الصورة والتعليق، وبعد عدة أشهر أعلن الثنائي زواجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترى قصة حبهما النور.

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تعرضت ياسمين عبد العزيز، مؤخرا، لأزمة صحية كبيرة، وكان العوضي أكثر الناس قلقا عليها، وعبر عن خوفه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب الدعاء المستمر لها، والتعبير عن حبه لها، وسوء حالته في غيابها، لكن تفاجأ الجمهور بعد عدة أيام بشائعات انفصال الثنائي، وأشعل وائل عبد العزيز، الشائعات بمنشور مثير للجدل، إذ كتب كلمات أغنية محمد حماقي الجديدة «لو هتسيب»، على صورة نشرها تجمعه بشقيقته: «ولو هتسيب موافقك عادي، بس تسيبني بشروطي»، وربط الجمهور فورا التوقيت بانفصال ياسمين والعوضي.

لكن أحمد العوضي كعادته، رد على الشائعات، ونفى انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: «الحكاية مش ناقصة.. اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي، ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».