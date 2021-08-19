بنت الأصول.. «ريهام» ومؤمن زكريا قصة حب تتحدى المرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الزوجة بنت الأصول، لقب أطلقه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على السيدة «ريهام»، زوجة مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، الذي تصدر تريند محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية، وهو ما نفته زوجته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دعم مستمر

تحرص زوجة لاعب النادي الأهلي، بكل إخلاص على تقديم الدعم والمساندة له، خاصة بعد تعرضه لأزمته الصحية، وإصابته بمرض ضمور العضلات، وهو ما يظهر دائما من خلال حديثها عنه، ونشرها العديد من الصور التي تجمعهما، وتعبر خلالها عن حبها الكبير له.

زوجة مؤمن زكريا تنفي أنباء تدهور حالته

دونت «ريهام» زوجة مؤمن زكريا، خلال الساعات الماضية، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على «إنستجرام»، بعض الكلمات التي عبرت خلالها عن استياءها الشديد من الأنباء غير الصحيحة، التي تم تداولها بشأن تدهور الحالة الصحية لزوجها نجم الأهلي.

وأعادت زوجة مؤمن زكريا، نشر منشور كتبه أحد الأشخاص على فيسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع، جاء مضمونه: «للأسف مؤمن زكريا في مراحل حياته الأخيرة، اللهم شفاء بدون دواء، اللهم ارحمه برحمتك».

وعلقت «ريهام»: «والله العظيم أنا شوفت الخبر دا وقلبي وجعني، ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر دا غير صحيح»، موضحة أن زوجها شعر بدوار قبل 10 أيام، وسقط داخل منزله، ومن ثم حدث له ارتجاج بسيط، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه سرعان ما خرج منها سالما، مشيرة إلى أنه مستمر في تلقي العلاج داخل بيته.

غزل وحب

تظهر «ريهام» في العديد من الصور التي تجمعها بزوجها، معبرة عن حبها الكبير له، إذ تحرص على نشر اللقطات التي تجمعهما بشكل مستمر، وعادة ما تصفه بلقب «حياتي».

تتويج الأهلي بالدوري

في أكتوبر الماضي، استطاعت زوجة لاعب النادي الأهلي، لفت الأنظار إليها، عقب ظهورها مؤمن زكريا، أثناء الاحتفال بتتويج الأحمر بقلب الدوري، داخل استاد السلام الدولي، الذي شهد لقاء القلعة الحمراء مع فريق طلائع الجيش، خلال بطولة الدوري الممتاز.

وظهر مؤمن زكريا، عقب انتهاء المباراة، وهو يتعكز على زوجته التي كانت تسبقه بأقل من نصف خطوة، بوضع يده على كتفها، ما أثار تعاطف الكثيرين معه.

دعاء ومساندة

دعاء مستمر تحرص السيدة «ريهام»، على التوجه به لمؤمن زكريا، بعد إصابته بمرض ضمور العضلات، وهو ما ظهر في إحدى الصور التي قامت بنشرها، عقب تعرضه للإصابة بفترة زمنية قصيرة، إذ كتبت عليها: «حبيبي ربنا يخليك لينا، ويحفظك من كل شر يا رب».

وقالت زوجة مؤمن زكريا خلالها: «حبيبي ربنا يخليك لينا، ويحفظك من كل شر يارب».