«الريحة الحلوة سر الجوازة».. قصة حب علا رشدي وأحمد داوود (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطل على الشاشة بضحكتها وخفة دمها، أبهرت الجميع بدور«ماجي» في مسلسل بـ 100وش، ودورها في مسلسل «تامر وشوقية»، تجيد الرقص والغناء إلى جانب كونها ربة منزل من الطراز الأول، جمعتها قصة حُب كبيرة تحاكى عنها الوسط الفني بأكمله مع الفنان الشاب أحمد داوود، ليكونا ثنائيًا لامعا خاصة حينما يظهرا في المناسبات وعلى السجادة الحمراء، بإطلالاتهما المميزة، هي الفنانة علا رشدي.

يتزامن اليوم 19 أغسطس عيد ميلاد الفنانة علا رشدي، ويُقدم هُن لقطات من علاقة علا رشدي وأحمد داوود.

كواليس العلاقة والصداقة التي تحولت لزواج بين علا رشدي وأحمد داوود، روتها الفنانة علا رشدي، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والتي قالت عنها:« روحت مركز الإبداع الفني لدراسة التمثيل والرقص والغناء أتبسط واتعلم تمثيل، وكان فيه عرض خاص ورقص راب وصلصا».

حبيته من ريحته

وتابعت الفنانة خلال حديثها عن اللقاء الأول الذي جمع بينها وبين زوجها الفنان أحمد داوود، قائلةً: «شوفت أحمد ورقصت معاه في الصلصة وكنت بشوفه زيه زي أي حد وهو كان شكله وسيم، وما زال وكان بييجي ويروح وكان ريحته حلوة جدا وده كان السبب الأساسي وهو دونًا عن البشر كان ريحته بتفضل حلوة بعد 5 ساعات».

كواليس الزواج

لا تخلو أي علاقة في البداية من الصعوبات والاختبارات على جميع الأصعدة، وهو ما حدث في بداية حياة علا رشدي وأحمد داوود، إذ قالت:« كان فيه صعوبات مادية وكأي زوجة وزوجة بيتعودوا على بعض في الأول ودي مش سهلة خالص، تعبنا جدا عشان نفهم بعض مع إننا كنا بنحب بعض ومتجوزين وإحنا عن اقتناع ببعض بس التفاهم بين البني آدمين صعب جدا ولحد دلوقتي فيه مشاكل ولسه بنكتشف بعض».