سوبر فوود.. هذه الفاكهة هي "غذاء خارق" تناولها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الأناناس يعد غذاءً خارقا (سوبر فوود) لما يتمتع به من فوائد جمّة للصحة.

وأوضح المركز الألماني أن الأناناس يعتبر كنزا من المعادن؛ حيث إنه يزخر بالحديد والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى فيتامين C المهم للتمتع بمناعة قوية.

كما يحتوي الأناناس على إنزيم "بروميلين"، الذي يعد سلاحا فعالا لمحاربة العمليات الالتهابية في الجسم المصاحبة للعديد من الأمراض مثل الروماتيزم والسكري.

ويعمل هذا الإنزيم أيضا على تنشيط عملية الهضم وتحسين امتصاص البروتينات وتحسين عملية سريان الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الأناناس في الحفاظ على الرشاقة؛ نظرا لأنه قليل السعرات الحرارية من ناحية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، من ناحية أخرى.