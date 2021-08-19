يوتيوبر تثير الجدل.. بتسلق العنب وتغلي البطيخ: هتتصدموا من النتيجة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديوهات مقتضبة لا تصل للـ10 دقائق، من داخل مطبخها، تظهر السيدة مريم حمادة، التي تعمل في صناعة محتوى الطهي، بصوتها فقط، وهي تقوم بإعداد العديد من الوصفات المختلفة والغريبة والغير معتادة.

سلق العنب، وشواء الجوافة، وتتبيل الدجاج بالحليب، أو طهي البطيخ على النار، كلاهما وصفات لا يعرفها المطبخ المصري، لكنها قررت تطبيقها في مقاطع فيديو قصيرة، مُرفقة بتعليق: «مش هتصدقوا.. هتتصدموا من النتيجة».

وعلى الفور تداولت مقاطع وصفات مريم حمادة، التي حققت ملايين المشاهدات، بسبب المحتوى الغير معتاد التي تقدمه.

وتعتمد «مريم» على الوصفات الغريبة لجذب المشاهدات، من خلال وضع الماء على السمك اثناء تحميره، أو وضع النشاء على البطيخ المسلوق، والبطاطا في الخلاط، وغيرها الكثير ما يسبب جدلًا بين مشاهديها.

ويتفاعل العديد من الرواد والمتابعين مع الوصفات، بين المتفق عليها بكونها وصفات مختلفة وجديدة، وبين منتقدها، ومنتقد ما تقدمه للجمهور.

بحب اضيف التاتش بتاعي.. وكله بيعرف يعمل محشي

وعلى هذا الجانب، علقت مريم حمادة، صاحبة المقاطع الجدلية، مؤكدة إنها تُحب الابتكارات، ولا تفضل الاكلات المعتادة، قائلة: «كل الستات بتعرف تعمل محشي في الحلة، لكن أنا ببتكر واعمله في دماسة فول، وبحب ابتكر وبقى ليا جمهور ومتابعين».

وتابعت «حمادة» خلال حديثها لـ «هُن»: «الوصفات دي كلها اختراعاتي وابتكاراتي، في منها وصفات أجنبية بس لازم أحط التاتش بتاعي طبعًا».

وعن تطبيق تلك الوصفات في منزلها، أكدت السيدة وهي أم لـ 4 فتيات صغيرة: «أها طبعًا بحب أعملها لكن مش بعلمها لبناتي لسه».