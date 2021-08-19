ماذا تعرفين عن تجاعيد الباركود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "Elle" أن تجاعيد الباركود (Barcode Wrinkles) عبارة عن خطوط رأسية ظاهرة تنشأ فوق الشفة العلوية وتبدو مثل الباركود.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذه التجاعيد لها أسباب عدة تتمثل في التدخين والتقدم في العمر والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والنوم على الجانب.

ويمكن مواجهة تجاعيد الباركود من خلال العناية الجيدة بالبشرة المحيطة بالفم؛ حيث ينبغي تطبيق كريم عناية يحتوي على خلاصة نبات "الأقحوان الذهبي" بمعدل مرتين يوميا؛ حيث تعمل هذه المادة على شد العضلات.

كما ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واق من الشمس وغني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E، مع الإقلاع عن التدخين والنوم على الظهر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير، فيمكن حينئذ اللجوء إلى الحَقن بالبوتوكس، والذي يعد سلاحا فعالا لمحاربة تجاعيد الباركود.