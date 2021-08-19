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توقعات الأبراج اليوم 19-8-2021: الحمل في سلام نفسي.. ومهام كثيرة لـ الجوزاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

اليوم أنت تشعر بسلام نفسي، حاول أن تأخذ راحة ولا تفكر في شيء.

برج الثور:

لديك يوم مليء بالعمل، حاول أن تخفف على نفسك

برج الجوزاء:

لديك الكثير من المهام التي سوف تفعلها الفترة القادمة، فكن جاهزاً

برج السرطان:

أنت شخص منظم جداً في حياتك، ولكن هناك أوقات يجب أن ترتاح فيها

برج الأسد:

اليوم قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارت المهمة في حياتك، فكن مستعد

برج العذراء:

لديك طموحات عالية في العمل، وتريد أن تصل إلى ما تتمناه سريعاً

برج الميزان:

أنت حساس جداً هذه الفترة، ولا تستطيع تحمل الجو الذي يدور حولك

برج القوس:

تشعر بيوم مزدحم للغاية وبه أحداث كثيرة

برج الجدي:

يمكن أن تقابل شخص من دولة بعيدة تنجذب إليه كثيراً

برج الدلو:

قد تحتاج إلى القيام بالكثير من المهام المنزلية اليوم

برج الحوت:

قد تقضي الكثير من الوقت على الهاتف المحمول للتحدث مع شريك حياتك

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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