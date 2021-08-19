منها خسارة الوزن.. 8 تغيرات إيجابية تحدث لللجسم إذا تناولت 6 ثمرات برقوق يوميا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن أن يفعل البرقوق السحر من خلال مساعدتك على إنقاص الوزن وتحسين الهضم، والحفاظ على صحة عظامك ودمك، وأكثر من ذلك بكثير، هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي يحتاج إليها جسمك، وما عليك سوى أن تأكل 6 حبات منه يوميًا لتحصل على جميع فوائده.

لذا فهي تعد وجبة خفيفة مثالية يمكنك تناولها في أي مكان، ونعرض لكم فوائده على النحو التالي وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- تدعم وظائف الجسم العديدة:

100 جرام من البرقوق يحتوي على 732 مجم من البوتاسيوم، هذه المعادن الكبيرة ضرورية لجسمنا لأنها تساعده على العمل بشكل صحيح وكذلك منع العديد من الأمراض، ويقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية، ويحافظ على صحة العظام، ويساعد في نمو العضلات بشكل صحي، ويمكنه أيضًا تعزيز وظائف الأعصاب المناسبة، حيث يوصى بتناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا، لهذا، يمكنك الجمع وبينه وبين والأطعمة الأخرى، مثل الخضار الورقية أو الموز أو التفاح.

2- جيد للدم:

قد يؤدي عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها التعب الشديد ومشاكل القلب أو الرئة ومشاكل الحمل، ويعد البرقوق مصدرًا رائعًا للحديد مما يجعله من أفضل المنتجات للمساعدة في منع مثل هذه المشاكل.

3- تحسين الهضم:

البرقوق مليء بالألياف، وهو عنصر أساسي يدعم الهضم الصحي، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد منه منزوع النوى على 12 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على السوربيتول، وهو ملين طبيعي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء، ويوصى بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات منه يوميًا.

4- يقلل من تعرضك للإمساك:

إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقد يؤثر ذلك على مثانتك لأنه يضع ضغطًا إضافيًا عليها ويؤدي إلى التبول بشكل متكرر، وللمساعدة في التخفيف منه بشكل أكثر فعالية، يمكنك صنع مزيج خاص من نفسك، يُمزج كوبًا من التفاح مع كوب من نخالة الشوفان أو نخالة القمح غير المُصنَّعة و 3/4 كوب من عصير البرقوق، امزج 1-2 ملاعق كبيرة من المنتج مع حوالي 240 مل من الماء واشربه في المساء.

5-يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؛

بفضل الألياف التي تحتويها، يمكن أن يساعدك تناول البرقوق على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في وزنك، وشاركت مجموعتان من النساء البدينات في دراسة، تناولت إحدى المجموعات البرقوق كجزء من نظام غذائي صحي وفقدت 4.4 أرطال على مدار 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة أخرى لم يتم إعطاؤها سوى النصائح حول أنواع الوجبات الخفيفة الصحية التي يجب تناولها.

6-يحافظ على صحة العظام وقوتها:

قد يعاني الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة النساء وكبار السن، من فقدان كثافة المعادن في العظام، قام باحثون من إحدى الدراسات بفحص آثار تناول البرقوق على النساء اللاتي يعانين من هشاشة العظام بعد سن اليأس، أظهرت النتائج أنه يساعد في منع حدوث هذه المشكلة.

7-يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم:

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان، ولكن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى ومشاكل أخرى في الجسم، ومع ذلك، يمكن التحكم فيه بأطعمة مختلفة، والبرقوق أحد هذه الأطعمة، يمكنك أيضًا مزجها مع الفواكه المجففة الأخرى مثل الزبيب والتمر وتناول حوالي 8 حصص في الأسبوع.

8-يمكن أن تعطيك دفعة فيتامين:

يعمل على تحسين توازن الفيتامينات بشكل طبيعي، أولاً، إنها مصدر كبير لفيتامين أ، وهو ضروري لحماية بصرك وتعزيز النمو الصحي، ثانيًا، تحتوي على فيتامينات C و K و B6، وكلها ضرورية لجهاز المناعة وصحة الجسم والرفاهية العامة، علاوة على ذلك، فإنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل النحاس والمنغنيز.