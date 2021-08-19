نسخة من أبوها.. يوسف الشريف وإنجي علاء يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، وزوجة الفنان يوسف الشريف، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى «جنى».

رسالة إنجي علاء لابنتها في عيد ميلادها

خلال الصور، وجهت «إنجي» رسالة تهنئة خاصة لابنتها قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى جنى، ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي وأشوفك أحسن بنت في الدنيا، أنتي وإخواتك، وربنا يقدرني وأكمل المشوار».

وظهرت الكاتبة بصحبة ابنتها وزوجها الفنان يوسف الشريف، إذ تشابهت الابنة مع والدها بشكل ملحوظ في الملامح، وهو ما علق عليه بعض المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «شبه باباها أوي»، «ربنا يحفظهالكوا»، «نسخة من يوسف الشريف وهو صغير».

إنجي علاء: أكثر ما أعجبني في يوسف الشريف أدبه وأخلاقه

في أبريل الماضي، خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة، كشفت الكاتبة إنجي علاء، عن الكثير من كواليس علاقتها بزوجها الفنان يوسف الشريف.

ولفتت «إنجي»، إلى أنه أكثر ما جذب انتباهها إلى زوجها الفنان، في بداية علاقتهما، هو أدبه الكبير وطريقة تفكيره، موضحة أنها حريصة بشدة خلال التعامل معه، إذ عليها التفريق بين يوسف الزوج ويوسف الفنان.

خطفت قلبه من أول لقاء

أما عن الفنان يوسف الشريف، كان قد كشف خلال استضافة له في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية «cbc»، موضحًا أنه لم يكن مستعدا للحب والارتباط، لكنه حين رأى «إنجي»، خطفت قلبه من النظرة الأولى، قائلا: «لما شوفتها كسرت كل القواعد»، إذ جاءت مقابلتهما الأولى بعد عرض فيلم «هي فوضى»، حيث ذهبت إنجي علاء له لإجراء مقابلة صحفية معه عقب نجاح في العمل».