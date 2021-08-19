«سوسن» تطلب الطلاق: «مريض نفسي بيكره عيالي فيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة مليئة بالمشاحنات عاشت فيها «سوسن.م» مع زوجها الذى يعمل في مجال المحاماة، فتحولت الإهانة إلى جزء من حياتها يوميا أمام أطفالها، لتكره الحياة معه بعد مرور 7 سنوات على زواجهما الذي انتهى باللجوء إلى محكمة أسرة إمبابة لإقامة دعوى طلاق.

جمعتهما قصة حب قبل الزواج لم تستمر طويلا لاختلاف طباع الزوجين الذي لم يظهر إلا بعد زواجهما وإنجاب طفلهما الأول، حتى يبدأ الأب في نسيان زوجته تدريجيا والتعلق بطفله الأول بشكل مبالغ فيه وصل إلى محاولة الوقيعة بينها وبين ابنها لضمان زيادة تعلق الطفل به.

حاولت الزوجة فهم أسباب أفعال زوجها ولكن دون جدوى: «كان بيكره ابني فيا بأي شكل وكل ما أنا أرفض طلب لابني هو يوافق عليه علشان يكسبه في صفه، مكنتش فاهمة ليه بيعمل كده في البداية».

سوسن تطلب الطلاق: بيكره أولادي فيا

لم يمر العام الثاني على زواجهما وأنجبت الطفلة الثانية وتكررت المعاناة معها للمرة الثانية: «لما أولادي كبروا شويه بدأ يتكلم عني بطريقة مش كويسة معاهم لحد ماعرفت بعد كده انه بيعاني من مرض نفسي وأن والده كان بيتبع معاه نفس السلوك».

محاولات عدة لإقناع زوجها بخطورة أفعاله على أطفالها لكن دون جدوى لإصراره على إبعادها عن أطفالها، فطلبت الزوجة الثلاثينية تدخل الأهل والأقارب لإقناعه بعواقب ما يفعله معها لكنه كان يرفض أي محاولات للتغيير.

توصلت «سوسن» إلى ضرورة الانفصال عن زوجها خوفا على أطفالها: «لما طلبت تدخل الأهل لإقناعه بخطورة افعاله اتهمني اني بخونه واقنع ولادي بكده اني ست خاينة علشان يكرهوني».

قررت الزوجة الانفصال عن زوجها ولكنه رفض ذلك حتى تلجأ إلى اقامة دعوى قضائية تساعدها على الانفصال تحمل رقم 1306 في محكمة الأسرة.