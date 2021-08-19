الامارات | #عزيزتي_حواء.. أحدث صيحات الموضة النسائية في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي_حواء.. أحدث صيحات الموضة النسائية في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مستشارة المظهر الألمانية، إنكا مولر - فينكلمان، إن التريكو يتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022؛ إذ إنه يزين كلاً من البلوفر والكارديجان والبلوفر ذي الرقبة المستديرة.

وأضافت أن هذا الموسم يشهد أيضاً عودة قوية لنمط الضفيرة، الذي يضفي لمسة أنوثة وأناقة على المظهر.

كما تزدان الملابس بالرسومات المبهجة كالوجوه الباسمة، لتضفي على المظهر طابعاً مبهجاً ومرحاً يكسر أجواء الكآبة السائدة خلال هذا الوقت من العام.

وبالنسبة للألوان، أوضحت الخبيرة الألمانية أن درجات البني والبيج تهيمن على ألوان موضة الخريف والشتاء لتضفي على المظهر لمسة دفء أنيقة، بالإضافة إلى الأخضر والأزرق والأحمر.

وأشارت مولر - فينكلمان إلى أن هذا الموسم يشهد أيضاً رواجاً كبيراً للفساتين ذات القصة الضيقة، التي تغازل القوام.

الموسم يشهد رواجاً كبيراً للفساتين ذات القصة الضيقة التي تغازل القوام.

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