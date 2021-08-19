الامارات | أزمة جديدة في استوديوهات «يوبيسوفت»

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة في استوديوهات «يوبيسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه استوديوهات «يوبيسوفت» في سنغافورة تحقيقاً إثر ادعاءات عن حالات تحرش وتمييز عرقي، كما أعلنت الهيئة الناظمة المحلية في البلاد بشأن قضية جديدة تطال المجموعة الفرنسية العملاقة في مجال ألعاب الفيديو.

وكانت الشركة التي تطور، خصوصاً لعبتي «أساسينز كريد» و«فار كراي»، قد اهتزت العام الماضي عقب الكشف عن سلوكيات تنطوي على تمييز ضد النساء واتهامات بالاغتصاب لكوادر عدة فيها.

وأشارت هيئة «تافيب» المسؤولة عن مراقبة أداء أصحاب العمل في سنغافورة، أول من أمس، إلى أنها فتحت تحقيقاً في الادعاءات.

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