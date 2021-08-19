الامارات | «الناشئة» يودّعون مخيم «صيفك ويانا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشئة» يودّعون مخيم «صيفك ويانا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المرحلة الثانية من مخيمها الافتراضي «صيفك ويانا»، الذي أقيم تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك»، بمشاركة 2500 من منتسبي ناشئة الشارقة والجمهور من أعمار 13 إلى 18 عاماً، بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب خلال العطلة الصيفية، بما هو نافع ومفيد واكتشاف المتميزين، وإشراكهم في باقة من البرامج التي تساعدهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على التفرد والتميز والإبداع العلمي والثقافي والفني ومهارات الحياة وتطوير الذات.

وتعرّف المشاركون خلال المخيم إلى مفهوم الإلهام ومصادره وأنواعه وأهميته، وأهم ابتكار على وجه الأرض، خلال جلسة تفاعلية حملت عنوان «لقاء مع رائد أعمال».

وزار المشاركون افتراضياً أهم المعالم السياحية والوجهات الترفيهية بإمارة الشارقة في برنامج السياحة الداخلية.

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