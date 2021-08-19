الامارات | صيدلي يبيع بطاقة اللقاح بـ 10 دولارات في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلي يبيع بطاقة اللقاح بـ 10 دولارات في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الأميركية، أول من أمس، صيدلانياً في شيكاغو لبيعه عبر «إي باي» عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، كما أعلنت وزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو، باع 125 بطاقة تلقيح، صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، وهي الهيئة الصحية الفيدرالية الرئيسة في البلاد، مقابل 10 دولارات للبطاقة الواحدة.

وتحظى هذه البطاقات بأهمية كبيرة حالياً، إذ إن عدداً متزايداً من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة، تشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للسماح لهم بالدخول.

ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، ويواجه احتمال السجن 10 سنوات عن كل تهمة.

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