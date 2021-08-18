قانوني يوضح الفرق بين التحرش الجنسي واللفظي وعقوبة كل منهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، جاءت التعديلات على استبدال نص المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب»، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

قانوني يكشف عقوبات التحرش

كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن»، العقوبة القانونية لكل من واقعة التحرش والتحرش اللفظي.

عقوبة فعل التحرش

وقال «سعداوي»، إنه وفقا لتعديل المشرع المصري، يتم إدراج فعل التحرش تحت الجناية والجنحة، وإذا وقع الفعل تحت وصف الجنحة، وهو ما يعني التعرض دون كلام أو أفعال، تأتي العقوبة بالسجن من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 إلى 200 ألف جنيه.

التحرش الجنسي

وتابع أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه إذا تكرر الفعل، تأتي العقوبة من ثلاث إلى خمسة سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 300 ألف.

أما في حال، التعرض للضحية بقصد الحصول على منفعة جنسية، يتم وصف الفعل كجناية، وتتراوح مدة عقوبته بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما.

علاج التحرش الجنسي نفسيا

وكان الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، قد كشف خلال تصريحاته لـ«هن»، عن كيفية تقديم العلاج النفسي، لمن يتعرضون للتحرش الجنسي من ضحايا، وبشكل خاص الفتيات والسيدات، كونهن أكثر الفئات عرضة لتلك الجرائم، والتي تتمثل في النصائح التالية:

- تعلم وسائل الدفاع عن النفس.

- اتخاذ الحذر الشديد نحو الآخرين.

- عدم الثقة بسهولة في أي شخص.

- ارتداء ملابس ملائمة لكل مناسبة، والتفريق بين ملابس الجامعة والمناسبات والذهاب إلى العمل، وذلك كي تتمكن الفتاة من حماية نفسها حتى لا تتعرض للتحرش.