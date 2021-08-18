خبير أسري: «الست لما بتصرف على البيت بتحس بقوامتها زي الرجل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال ياسر غلاب، استشاري علاقات زوجية، إن السيدة عندما تشارك في مصروف المنزل تشعر بقوامتها على المنزل، وهذا يؤثر على الانصياع لكلام الرجل، مؤكدًا أن أحد الأسباب العنف الأسري في الولايات المتحدة من قبل الرجال على النساء هو تقاضي السيدة مرتب أعلى من الرجل، متابعًا: «الست لما بتحس أنها بتصرف بتحس بقوامتها على البيت زيها زي الراجل، ومينفعش الشاب يبقى عمره 23 سنة عاوز يعيش في مستوى أبوه إللي عنده 50 سنة، مينفعش الراجل يدخل ولاده مدارس أعلى من مستواه والست تكون بتساعد وبعدين تقعد في البيت وينزل ولاده إلى مستواه تاني».

ضرورة التفاهم بين الزوج والزوجة

وأضاف «غلاب»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأربعاء، أنه يجب التفاهم بين الزوج والزوجة قبل أي خطوات مادية، لأن كل خطوة تؤثر على الأسرة فيما بعض، وهذه الاتفاقات تبدأ في فترة الخطوبة، «أمر هام جدا».

فترة الخطوبة تكشف كل شيء

وتابع استشاري علاقات الزوجية: «الولايات المتحدة الأمريكية بها عرف أن من يكسب أكثر سينفق على البيت، ولكن الطرف الآخر سيجلس في البيت لكي يربي الأطفال، ولازم في فترة الخطوبة تتعرف على أهل الزوجة وعلى تعامل الأم مع الأب، ويشوف وقت الخلافات بين الأب والأم ماذا يحدث، الجواز ميثاق غليظ، ده إحنا بنسأل على الجزمة قبل ما نشتريها أومال الجواز هيعمل إيه».

الزوج دوره في المنزل مهم

وأشار استشاري العلاقات الزوجية، إلى أن الزوج لا يجب أن يطلب في البيت أكثر مما تستطيع الزوجة، كما يجب المساعدة في رعاية الأطفال ومذاكرة دروسهم، كما أن الزوجة يجب عليها أن تتحدث مع الزوج في الوقت المناسب ولا تستغل الوقت الذي يعود فيه إلى المنزل لكي تتحدث معه، لأنه لن يكون قادرًا على الحديث في هذا الوقت.