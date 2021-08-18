انتبه.. 7 ملابس وأحذية تبدو رائعة ولكنها تدمر صحتنا ببطء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تسعىى الكثير من الفتيات إلى الظهور بإطلالة مثالية دائما، لكن هناك بعض الملابس والأحذية والإكسسورات التي تبدو رائعة، تشكل خطورة شديدة على الصحة عند ارتدائها لفترات طويلة، وفق ما جاء في موقع " brightside" الأمريكي.

- أحذية مدببة الأصابع:

قد تكون الأحذية المدببة من الأمام ضارة لقدميك مثل الأحذية ذات الكعب العالي، حيث لا تحتوي على مساحة كافية لأصابع قدمك التي يتم الضغط عليها في وضع غير طبيعي، بالإضافة إلى يكون وزنك بالكامل على الجزء الأمامي من قدميك، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب بين أصابع القدم.

- أحذية أكبر بمقاسين مما تحتاجه:

في كثير من الأحيان، يرتدي المشاهير أحذية أكبر بمقاسين مما يحتاجون إليه، ويفعلون ذلك لتجنب التورم، إذا لم يكن الحذاء ضيقًا، فإن الدورة الدموية طبيعية ولا يوجد ضغط، لكن من الجيد ارتداء مثل هذه الأحذية مرة أو مرتين مقابل ارتدائها بانتظام، فالأحذية الكبيرة جدًا تجعلنا نغير الطريقة التي نسير بها، كما تجعلنا خائفون من أنها ستسقط من أقدامنا ، لذلك نضغط على أصابع قدمنا، مما يؤدي إلى مشاكل في القدمين والركبتين والظهر وحتى الرقبة.

- المجوهرات الثقيلة:

تبدو الأقراط الكبيرة والثقيلة رائعة بالتأكيد ولكن لها عيبًا واحدًا، وهو أن هناك دائمًا خطر إتلاف شحمة الأذن، كما أنها ثقيلة الوزن وتسحبها كثيرًا ، مما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

- الملابس الضيقة:

خطيرة أيضًا إذا ارتديتها لفترة طويلة جدًا وفي كثير من الأحيان، يمكن أن تسبب تهيج الجلد وتؤدي إلى الالتهابات، فهي لا تسمح للدم بالدوران بشكل جيد وقد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

- الأحذية البلاستيكية:

في الآوانة الأخيرة بدأت الكثير من الفتيات في ارتداء أحذية بلاستيكية شفافة، إنها تبدو رائعة ، هذا صحيح، لكن من الأفضل عدم ارتدائها كثيرًا، لأن البلاستيك لا يسمح بتدوير الهواء ، لذلك قد يكون هناك فطريات وبكتيريا محاصرة بالداخل، كما أنها قد تجعل قدمك تتعرق كثيرًا.

- اختيار ملابس داخلية ضيقة:

يجب اختيار ملابس داخلية جيدة، لأن قد يكون خطرا عليك، حيث المشكلة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسببها الملابس الداخلية هي تهيج الجلد، إذا كانت ضيقة للغاية، فسوف تضغط على الأعصاب وتسبب الخدر والتنميل، فضلا عن تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، وبالتالى تورم الساق.

- السراويل الضيقة:

يمكن أن تخلق السراويل الجينز الضيقة مشاكل صحية، حيث قد يؤدي الضغط على المعدة إلى ارتداد الحمض عندما يجلس الشخص الذي يرتدي مثل هذه الملابس، ويضغط الحزام على بطنه، بالإضافة إلى ذلك ، ستعتمد عضلات الظهر والعضلات المحيطة على دعم هذه السراويل طوال الوقت ولن تعمل بنشاط، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى آلام في الظهر.