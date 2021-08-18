هل يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على مخاطر الإصابة بكورونا؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بغض النظر عن مدى شدة تأثير كورونا على صحتنا وأسلوب حياتنا، فقد جعلنا بالتأكيد أكثر وعياً باحتياجات أجسامنا والنظام الغذائي الذي يعالج مخاطر العدوى بشكل أفضل، إن تناول الأطعمة المغذية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة غير الصحية كانت نصيحة تنتقل عبر الأجيال، ولكن الآن نحن أكثر انجذابًا نحو الأطعمة التي، على الرغم من أنها مرضية، إلا أنها ضارة جدًا بأجسادنا.

ولكن في ضوء الأزمة الحالية وانتشار كورونا، من الأفضل دائمًا أن نكون أكثر وعياً ووعيًا بالأطعمة التي يجب أن نتناولها ونتجنبها.

ويبقى السؤال.. هل يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على زيادة مخاطر الإصابة بكورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع Indiatimes.

دور النظام الغذائي في مكافحة كوفيد -19

بينما تلعب اللقاحات وعلاجات كوفيد واتباع السلوك المناسب لـ دورًا مهمًا في الحد من مخاطر العدوى، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا بنفس القدر في مكافحة فيروس SARs-COV-2.

إن تناول الأطعمة الصحية والمغذية لا يساعد فقط في تخفيف أعراض كوفيد، ولكنه أيضًا ينعش الطاقة ويقلل بالتعب بعد التعافي.

بصرف النظر عن الطعام الذي تتناوله، فإن البقاء رطبًا والنوم بشكل كافٍ هي بعض خيارات نمط الحياة الأخرى التي يمكنك القيام بها لمواجهة كورونا.

إن اتباع أسلوب حياة غير صحي يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والعقلية، إن تناول الأطعمة غير الصحية، وشرب كميات أقل من الماء، وعيش حياة مرهقة، يمكن أن يساهم جميعها في حياة غير صحية، يمكن أن يزيد من خطر اكتساب وزن غير ضروري، وهو عامل خطر آخر لزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

هل يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على خطر الإصابة بالعدوى؟ ماذا تقول الدراسة؟

نحن كأفراد نتفهم أهمية تناول طعام جيد واتخاذ خيارات غذائية صحية، لا سيما في الحد من مخاطر كورونا، بالإضافة إلى ذلك، شارك الخبراء أيضًا نصائحهم حول نفس الأمر.

ووفقًا للباحثين من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، فإن القهوة وحليب الأم واللفت لديها القدرة على تقليل عوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

استخدم فريق الخبراء بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة لدراسة الارتباط بين السلوكيات الغذائية من 2006 إلى 2010 وحالات كوفيد من مارس حتى نوفمبر 2020 في نفس الأشخاص.

نظرت الدراسة في البيانات الخاصة بـ 38 ألف شخص ممن خضعوا للاختبار بأنفسهم، 17 في المائة منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس، ووجد أن بعض الأطعمة تؤثر على الجهاز المناعي للأشخاص المشاركين في الدراسة.

من بين العديد من الأطعمة التي تم تضمينها في الدراسة، قللت القهوة والخضروات وحليب الثدي من خطر الإصابة بـ كورونا بنسبة 10 في المائة، في حين أن الأطعمة مثل الشاي والفواكه واللحوم الحمراء لم تحدث فرقًا كبيرًا.

الأطعمة المرتبطة بخطر الإصابة بالعدوى

في الدراسة، وجد أن اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة مرتبطة بخطر الإصابة بالعدوى، وفقًا للباحثين، حتى نصف حصة من اللحوم المصنعة يوميًا يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بكورونا بنسبة 10 بالمائة.

تم إدراج الأطعمة المصنعة ضمن بعض أكثر الأطعمة غير الصحية، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، فإنها يمكن أن تجعل الناس عرضة للأمراض المزمنة، غالبًا ما ترتبط الأطعمة غير الصحية والمقلية والدهنية بمضاعفات القلب والأوعية الدموية.

العلاقة بين التغذية وكورونا

كورونا، كما نعلم جميعًا، هو مرض تنفسي يسبب التهابًا في كل جزء من الجسم بمرور الوقت، وفقًا للباحثين، بينما لم يتم الكشف عن كيفية تأثير بعض الأطعمة على مخاطر كوفيد-19، يُعتقد أن العلاقة بين التغذية وكورونا تتعلق بالالتهاب أكثر من كونه مكونًا غذائيًا.