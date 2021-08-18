بعد تصدرها التريند.. مفاجأة من «يارجان» ملكة جمال آسيا: أجبروني على خلع الحجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت شنيار أحمد الشهيرة بـ«يارجان»، ملكة جمال آسيا لعام 2019، تريند موقع البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهورها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في إحدى حلقات برنامجه «مع الفارس»، وتعرضها لموقف محرج على الهواء مباشرة.

يارجان تمسح ماكياجها على الهواء

ولال الحلقة طالب الإعلامي العراقي، «يارجان»، بمسحها لماكياجها على الهواء، وذلك للتأكد من جمال ملامحها، قائلا لها: «اغسلي وجهك وارجعي نتحاور»، وهو لم تعترض عليه الفتاة العراقية، وبالفعل قامت «يارجان» بمسح ماكياجها، والعودة مرة أخرى دونه، معلنة ثقتها الكبيرة في نفسها، أمام جميع المتابعين.

خلع الحجاب

ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي أثارت ملكة جمال آسيا، الجدل به خلال الحلقة، إذ كشفت أيضا أثناء الحديث، عن سبب خلعها للحجاب بعد ارتدائه لفترة زمنية ليست بقصيرة.

وبسؤالها عن السبب خلف خلعها للحجاب مرة أخرى، قالت «يارجان»: «أنا كـ يارجان روحيًا وداخليًا واحدة متدينة، آه أنا اخترت إني أتحجب، وفضلت بالحجاب تقريبًا 6 شهور، لكن أجبرت إني أقلع الحجاب».

ملكة جمال آسيا: الحجاب جمال والعري قبح

في نوفمبر عام 2020، ظهرت «يارجان» خلال إحدى الصور، وهي مرتدية الحجاب وجلباب فضفاض، ومرفقة عليها تعليقا قائلة: «أجل الحجاب جمال، والعري قبح».

وفي صورة أخرى لها بالحجاب، أرفقت تعليقا: «الحشمة تاج».

معلومات عن الفتاة العراقية يارجان

- وُلدت في محافظة السلمانية العراقية عام 1995، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- شهرتها الإعلامية باسم «يارجان».

- حصلت على لقب ملكة جمال آسيا عام 2019.

-عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي «انستجرام»، يقترب من 800 ألف شخص.

- تحب السفر والترحال بين مختلف بلدان العالم.

- تظهر في العديد من الصور وهي تضع الماكياج الصارخ على وجهها.