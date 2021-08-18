فوائد سمك السلمون: يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوى سمك السلمون على العديد من الفوائد الصحية للجسم، ويساعد على حماية الجسم من الأمراض لاحتوائه على فيتامين «د»، بجانب فوائد أخرى ذكرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فوائد تناول سمك السلمون

الحماية من سرطان الأمعاء

تناول السلمون لاحتوائه على فيتامين د يساعد على الحماية من الأمراض منها سرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين.

دراسة أمريكية أكدت أن استهلاك 300 وحدة من مصادر فيتامين «د» كل يوم ما يعادل ثلاثة أكواب من الحليب أو 60 جراما فقط من سمك السلمون، يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار النصف.

صحة العظام والأسنان

يساعد تناول فيتامين «د» في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

أجريت دراسة أمريكية على 94000 امرأة لمدة 25 عامًا، وتم سؤالهن كل عامين حول نظامهن الغذائي وحالتهن الصحية، ولاحظ علماء جامعة هارفارد أن تناول فيتامين د من مصادر الغذاء مثل الأسماك والفطر والبيض والحليب.

استشاري تغذية: السلمون يمنع الاصابة بالالتهابات

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أن السلمون يلعب دورا كبيرا في خفض نسب الإصابة بسرطان القولون المبكر، والأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة وله فوائد أكثر من المكملات الغذائية التي تحتوى على فيتامين «د».

وأضافت أثناء حديثها لـ«هُن»، أن فيتامين د يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض التي تصيب الجسم، ولكن لا ينصح للمرأة الحامل بتناول أكثر من 340 جراما من سمك السلمون لاحتوائه على مادة الزئبق التي قد تضر الطفل في فترة الحمل، مؤكدة فوائد سمك السلمون في علاج الالتهابات المختلفة التي تصيب الجسم، كما يعمل على تحسين وظائف المخ.