أول رد من طبيب جراحة السمنة بعد ظهور هنادي مهنا في عيادته.. هل فقدت وزنها بالتكميم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها الفنانة هنادي مهنا، خلال الفترة الأخيرة، بعدما فاجأت جمهورها، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بمجموعة من الصور، ظهرت خلالها بجسد نحيف وقوام ممشوق، متخلصة من الوزن الزائد، وسط تساؤلات لم تتوقف حتى الآن، عن سر رشاقتها، وكيفية الوصول لهذا الوزن وقت قصير للغاية.

والد هنادي مهنا: ريجيم قاسي

مع تداول الأسئلة بشكل كبير، رفضت هنادي مهنا، التعليق، مكتفية بمشاركة العديد من الصور واللقطات، التي تظهرها بشكل مختلف، لإظهار نحافتها، ومظهرها الجديد.

ورغم تأكيد والدها، الموسيقار هاني مهنا، بأن ابنته لم تجر عمليات تكميم، كما اعتقد البعض، وأن القصة لم تتعد كونها مجرد اتباع ريجيم قاسي، أنقصها هذا الوزن الهائل.

هنادي مهنا مع طبيب جراحة سمنة

خلال الساعات الماضية، أثار استشاري جراحات سمنة وتجميل، الجدل حول سر نحافة الفنانة الشابة، بعدما ظهرت برفقته داخل عيادته، معلقًا: «شكرا الفنانة هنادي مهني على ثقتك فينا».

وعلى الفور تفاعل مع الصورة عدد كبير من المتابعين، عبر التعليقات، متسائلين عن نوع الجراحة التي أجرتها هنادي مهنا، داخل العيادة، مشككين في رواية اتباعها نظام ريجيم، معلقين: «قال دايت قاسي قال»، في إشارة لحديث والدها عن سر رشاقتها.

وكتب أحد المتابعين: «لا وكل اللي سئلها خسيتي إزاى تقول رياضة»، وتساءل آخرين: «هي عملت تكميم؟»، و«ممكن نعرف نوع العمليه اللي عملتها هنادي مهنا»، «عملت عملية ولا تخسيس؟».

رد طبيب جراحة السمنة على صورة هنادي مهنا

تواصل «هُن» مع عيادة الطبيب، صاحب الصورة التي ظهرت فيها الفنانة هنادي مهنا، لكنه رافض كشف أي تفاصيل، قائلًا: «مش مسموح أصرح بخصوصية المرضى».

رد هنادي مهنا على فقدان وزنها

كانت الفنانة هنادي مهنا، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ترد من خلاله على تصدرها «تريند» محركات البحث، بعد فقدان وزنها المفاجئ، قائلة: «التريند رقم 2 في محرك البحث Google.. ولا أعلم السبب، لكنه أمر ظريف».