يارجان ملكة جمال آسيا تثير الجدل.. «غسلت وجهها على الهواء للتأكد من جمالها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تعرضت له شنيار أحمد الشهيرة في العراق بـ«يارجان»، ملكة جمال آسيا، بعدما قامت بغسل وجهها على الهواء مباشرة، للتأكد من جمال ملامحها، خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

مطالبة ملكة جمال آسيا بغسل وجهها

خلال استضافة ملكة جمال آسيا، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي نزار الفارس، ببرنامجه «مع الفارس»، تعرضت «يارجان» لموقف محرج، بعدما طالبها الأول بغسل وجهها، قائلا لها: «اغسلي وجهك وارجعي نتحاور»، وذلك كي يتم التأكد من جمال ملامحها.

وسرعان ما قامت «يارجان»، بتلبية طلب الإعلامي، وبثقة كبيرة قامت بإزالة الماكياج عن وجهها.

تداول مقطع الفيديو

ولاقى الفيديو الذي أظهر ذلك الموقف، تداولًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أحدث ضجة كبيرة، بين العديد من المتابعين، الذين أشادوا بموقف الفتاة الشجاع، ومدى ثقتها الكبيرة في نفسها.

من هي شنيار أحمد الشهيرة بـ يارجان؟

ويرصد «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفتاة العراقية.

- من مواليد محافظة السليمانية عام 1995، أي تبلغ من العمر 26 عامًا.

- حصدت لقب ملكة جمال آسيا لعام 2019.

- تشتهر باسم يارجان.

- يقترب عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من 800 ألف شخص.

- تحرص على مشاركة متابعيها عدد من الصور ومقاطع الفيديو لها، خلال ممارستها للرياضة داخل صالات الألعاب الرياضية.

- تهتم بالموضة والماكياج بشكل كبير.

- تهوى السفر والترحال بين مختلف بلدان العالم.

تعليق نزار الفارس على قراءة إليسار للمعوذتين

وعادة ما يُحدث الإعلامي العراقي نزار الفارس، الجدل خلال استضافته للعديد من الفنانات داخل الوطن العربي، وهو ما شهدته حلقة استضافته مع الراقصة اللبنانية إليسار.

وأثارت الحلقة الجدل بعد ظهور الراقصة اللبنانية وهي تكشف عن قراءتها للمعوذتين قبل الصعود للرقص.

وعلق الإعلامي العراقي، حينها، موضحًا أن الحلقة كانت رائعة، وقد سعد بلقائه مع «إليسار» وهي كذلك.