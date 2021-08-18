فولة واتقسمت نصين.. عراقية تقلد نجمات الزمن الجميل على «تيك توك»: بتغير ملامحها بالرسم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة استثنائية من نوعها، إذ تمتلك «باريز هادي»، صاحبة الـ31 عامًا، العديد من المواهب المختلفة منذ نعومة أظافرها، ما دفعها إلى دمجهم سويًا، والتفوق في تقديمهم ببراعة كبيرة، من خلال طرحها للعديد من الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بمنصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، تظهر خلالها وهي تقوم بتقليد الكثير من شخصيات مشاهير الفن في مصر والوطن العربي، وبشكل خاص نجمات الزمن الجميل، وذلك من خلال تحويل ملامحها إلى ملامح أصحاب تلك الوجوه، عن طريق الرسم بأدوات الماكياج المختلفة.

موهبة منذ الصغر

وتروي الفتاة الكردية العراقية، التي تقيم في الدنمارك حاليًا، تفاصيل امتلاكها لموهبة الرسم منذ نعومة أظافرها، خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أنها تحب الرسم منذ أن كانت طفلة، ولم تكتف بحبه فقط، بل قررت دعمه من خلال دراستها لفن استخدام الماكياج في الدنمارك، ما ساعدها في تصوير فيديوهات تقليد المشاهير.

تقليد المشاهير ونجمات الزمن الجميل

تحب الفتاة الثلاثينية تقليد المشاهير من نجوم الفن أيضًا «حبي لتقليد النجوم جعلني أتفرغ للأمر، فأنا أحب فن الماضي والحاضر، وحبي للاثنين ساعدني في عملي كثيرًا نحو تقليدهم بتلك الطريقة».

تحرص «باريز» على تقليد العديد من نجمات الزمن الجميل بشكل خاص، نظرا لحبها الشديد لهم، إذ يأتي من بين تلك الشخصيات، كل من، صباح، مديحة كامل، سعاد حسني، نادية لطفي، شادية، زبيدة ثروت، سهير رمزي، شريهان، وغيرهن، لكن الشخصية الأقرب إلى قلبها هي السندريلا سعاد حسني.

صعوبة بالغة تجدها الفتاة متعددة المواهب عند تقليدها بعض الشخصيات من مشاهير الرجال، مثل عبد الحليم حافظ، وكاظم الساهر، إذ تستغرق الواحدة منهم ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، «تقليد شخيصة الرجل صعبة جدا، فمثلا كاظم الساهر أو عبد الحليم حافظ أخذوا مني يومين أو ثلاث».