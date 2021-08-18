في الصيف.. 10 طرق لتعزيز الطاقة والشعور بالانتعاش طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في فصل الصيف يشعر الكثير من الأشخاص بقلة الطاقة والكسل طوال اليوم، لكن هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز مستوى الطاقة لديك والشعور بالانتعاش طوال اليوم، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "everydayhealth".

1. التمرين في منتصف النهار:

عندما تضعف الطاقة في منتصف بعد النهار، يوصي بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بدلاً من الجلوس، حيث تشير الدراسات إلى أن التمرين يمكن أن يزيد من الطاقة.



2. تناول الشوكولاتة:

من المؤكد أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين، لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعلها تقدم انتعاشًا سريعًا، فقد ثبت أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو تعزز المهارات المعرفية وتحسن الحالة المزاجية.

3. تناول الطعام بانتظام:

يحتاج الجسم إلى الوقود (المعروف أيضًا باسم الطعام) ليعمل، وبدونه يمكن أن تتدهور الطاقة والحالة المزاجية، لكن تناول الوجبات الخفيفة المنتظمة والصحية يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية، وتزيد من النشاط ومستوي الطاقة لديك.

4. تناول الكربوهيدرات المعقدة:

وجدت إحدى الدراسات أن تناول وجبة من الكربوهيدرات المعقدة جعل الأشخاص يشعرون بمزيد من النشاط.

5. الضحك:

من المتعارف عليه أن الضحك من العوامل التي تساعد في التخلص من التوتر، لكن الدراسات تشير إلى أن الضحك يمكن أن يعزز مستويات الطاقة لديك أيضًا.

6. أخذ حماما باردا:

كما يساهم الاستحمام البارد لمدة 3 دقائق يوميا، في مواجهة بعض آثار التعب المزمن، وزيادة النشاط.

7. التنفس بعمق:

يؤدي التنفس العميق لليوجا من الحجاب الحاجز إلى ضخ الدم ، مما يعزز الطاقة والانتعاش أيضًا طوال اليوم.

8. تناول الماء:

الجفاف يمكن أن يسبب النعاس، لذا من الأفضل تناول المياه عند الشعور بالتعب، للبقاء رطبًا طوال اليوم.

9. الغناء بصوت عال:

أظهرت إحدى الدراسات أن الغناء زاد بشكل ملحوظ من مستويات الطاقة بين طلاب الجامعات (أكثر من مجرد الاستماع بهدوء).

10. شم رائحة الليمون:

استنشاق بعض الروائح (المعروف أيضًا باسم العلاج بالروائح) له جميع أنواع الفوائد المزاجية، لكن زيت الليمون هو أحد الزيوت الأساسية الوحيدة التي تتمتع بدعم مثبت, حيث يعتبر الليمون رائحة محفزة ، وأظهرت إحدى الدراسات أنه في الواقع يحسن الحالة المزاجية للأشخاص، ويزيد من النشاط لديهم.