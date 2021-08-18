محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعد حصوات المرارة شكوى شائعة، وبينما تُستخدم الأدوية والجراحة غالبًا لحل مشاكل حصوة المرارة، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية بدلاً من ذلك.

وفيما يلي، 7 طرق طبيعية تساعدك على التخلص من حصوات المرارة، كما ذكر موقعا "healthline" و"medicalnewstoday".

1-شاي الهندباء:

وفقًا للمصدر الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، فقد تم استخدام الهندباء لعلاج مشاكل المرارة والكبد والقناة الصفراوية، والسبب في ذلك يرجع إلى الجذور المرة الموجودة في شاي الهندباء التي تحفز إنتاج الصفراء في المرارة.

2-عصير التفاح:

بعض الأشخاص يستخدمون عصير التفاح لعلاج حصوات المرارة، هذا لأنهم يعتقدون أن عصير التفاح قد يلين حصوات المرارة ويمكن أن يساعدك على التخلص من الحصوات، وقد انتشر هذا الادعاء بسبب رسالة نُشرت في عام 1999 ، والتي تفصّل رواية قصصية لامرأة نجحت في تمرير حصواتها في المرارة باستخدام عصير التفاح.

3-شوك الحليب:

قد يساعد شوك الحليب ، أو Silybum marianum ، في علاج اضطرابات الكبد والمرارة، ويُعتقد أنه يحفز كلا العضوين.

4-زيت الخروع:

يعتبر زيت الخروع علاجًا شعبيًا آخر، ويختار بعض الأشخاص استخدام هذه الطريقة، وما عليكي سوى نقع قطعة قماش في زيت الخروع الدافئ وضعها على البطن، وسيساعد ذلك على تخفيف الألم وعلاج حصوات المرارة.

5-الوخز بالإبر:

قد يساعد الوخز بالإبر في تخفيف بعض الألم الناتج عن حصوات المرارة عن طريق تقليل التشنجات وتخفيف تدفق الصفراء واستعادة الوظيفة المناسبة، لذا عند اختيار أخصائي الوخز بالإبر، ابحث عن أخصائي الوخز بالإبر المرخص وتأكد من أنهم يستخدمون إبرًا جديدة للاستخدام مرة واحدة.

6-اليوجا:

اليوجا قد تساعدك على تمرير حصوات المرارة بشكل طبيعي، وفي دراسة أخرى، نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة بالكوليسترول ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأنواع من حصوات المرارة كانوا أكثر عرضة للإصابة بدهون غير طبيعي.

7-هيربا:

Lysimachiae herba أو عشب العملة الذهبية هو علاج صيني تقليدي شائع لحصوات المرارة، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون مفيدًا في علاج أو منع حصوات المرارة.