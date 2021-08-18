كورونا اليوم: أعراض سلالة دلتا لدى الأطفال.. وأطعمة تؤثر على مخاطر الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أعراض سلالة دلتا لدى الأطفال

نظرًا لأن معظم الأطفال لم يتلقوا لقاحات كوفيد الخاصة بهم بعد، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وظهور الأعراض ونقله إلى أشخاص آخرين، في إطار ذلك نستعرض كيف يسبب متغير دلتا مشاكل خطيرة لدى الأطفال، وفقا لموقع timesofindia.

قد تكون أعراض متغير دلتا مختلفة قليلاً، في حين أن السعال وفقدان الرائحة أقل شيوعًا مع متغير دلتا، فإن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في حالات متغير دلتا، بصرف النظر عن ذلك، بالنسبة للأطفال، ظلت الزيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C) ، مصدر قلق للآباء في جميع أنحاء العالم، قد تشمل الأعراض:

- صداع

- ألم المفاصل

- قئ وغثيان

- وجع بطن

- ألم صدر

- إعياء.

أطعمة تؤثر على مخاطر الإصابة

ويبقىالسؤال.. هل يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على زيادة مخاطر الإصابة بكورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع Indiatimes.

ووفقًا للباحثين من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، فإن القهوة وحليب الأم واللفت لديها القدرة على تقليل عوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من بين العديد من الأطعمة التي تم تضمينها في الدراسة، قللت القهوة والخضروات وحليب الثدي من خطر الإصابة بـ كورونا بنسبة 10 في المائة، في حين أن الأطعمة مثل الشاي والفواكه واللحوم الحمراء لم تحدث فرقًا كبيرًا.

في الدراسة، وجد أن اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة مرتبطة بخطر الإصابة بالعدوى، وفقًا للباحثين، حتى نصف حصة من اللحوم المصنعة يوميًا يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بكورونا بنسبة 10 بالمائة.

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية لغاية الآن".

وأظهر التقرير أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

أخصائي روسي بعلم الأمراض يكشف "السر الرئيسي" للفيروس التاجي المستجد

كشف الدكتور فسيفولد تسينزربينغ، من مركز ألمازوف في بطرسبورغ، :السر الرئيسي" للفيروس التاجي المستجد.

ويشير الأخصائي في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن أسباب وفاة المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" درست بما فيه الكفاية. ولكن لماذا البعض يصاب بالشكل الخفيف من المرض، والبعض الآخر بالشكل الحاد منه، ويتعافون أيضا، حتى عند غياب الأجسام المضادة؟

ويقول الأخصائي موضحا، "حلمنا ذات يوم، أن يصبح "كوفيد مشابها للحصبة: أي تنشأ لدى الشخص بعد شفائه من المرض أو بعد التطعيم، مناعة ضده مدى الحياة".

ولكن مع الفيروس التاجي المستجد لم يحصل هذا. لأنه يصيب خلايا الذاكرة في المنظومة المناعية، وفقا لروسيا اليوم.