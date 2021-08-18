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طريقة عمل العاشوراء المصرية في خطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل العاشوراء المصرية

يحتفي المسلمون اليوم، بصيام يوم عاشوراء، الذي يعد واحدًا من الأيام المباركة، إذ أكد النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، على فضله، إذ يكفر الله فيه عن العبد ذنوب سنة ماضية، وذلك وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

خلال هذا اليوم الفضيل، تحرص العديد من ربات المنزل على تحضير أطباق العاشوراء، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل العاشوراء المصرية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العاشوراء المصرية

مقادير عمل العاشوراء المصرية

2 كوب قمح منقوع ومسلوق

3 كوب لبن

جوز هند 

زبيب

سكر 

3 ملعقة كبيرة نشا 

قرفة ناعمة 

طريقة تحضير العاشوراء المصرية

أضيفي جزءًا من القمح المسلوق إلى اللبن على النار.

اضربي في الخلاط الجزء الآخر من القمح مع اللبن ثم أضيفيه للجزء الأول على النار.

أضيفي السكر والزبيب وجوز الهند والقرفة الناعمة وقلبي حتى يغلظ القوام قليلاً.

صبي العاشوراء في أطباق التقديم ورشي على الوجه القرفة الناعمة وجوز الهند والزبيب وقدميه.

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عاشوراء بالمكسرات

مقادير عمل عاشوراء بالمكسرات

قمح مسلوق

لبن

سكر

نشا 

ماء سلق القمح

كريمة 

قشطة 

لبن بودرة

للوجه

سكر بودرة 

لوز مجروش

بندق مجروش

فسدق مجروش

طريقة تحضير عاشوراء بالمكسرات

يسلق القمح ثم يضاف عليه اللبن والسكر واللبن البودرة

يضاف قليل من ماء السلق ونشا ويقلب الخليط جيدا حتى يثقل القوام

ثم تضاف عليه المكسرات ويقدم

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طريقة عمل عاشوراء في الفرن

مقادير عمل عاشوراء في الفرن 

قمح مسلوق 

لبن 

قشطة بلدي 

سمنة ملعقة صغيرة

بيكنج بودر  

سكر 

جوز هند

زبيب  

مكسرات 

طريقة تحضير عاشوراء في الفرن

ضعي قليل من اللبن والسكر مع القمح على النار.

أضيفي السمنة والزبيب وجوز الهند وقلبيهم جيدا.

أضيفي نصف كمية القشطة على العاشورا وقلبيهم.

ارفعيها من على النار وأضيفي البيكنج بودر وقلبيها.

أضيفي العاشورا في الطاجن وأضيفي مكسرات مجروشة على الوجه مع القشطة.

أدخليها الفرن حتي يحمر الوجه وقدميها بالهنا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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