«اغسلي وشك وبعدين نتكلم».. 9 معلومات عن ملكة جمال آسيا بعد إحراجها على الهواء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد عاد الإعلامي العراقي نزار الفارس، لإثارة الجدل خلال حلقات برنامجه «مع الفارس»، ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استضاف ملكة جمال آسيا، العراقية شنيار أحمد، المعروفة باسم «يارجان»، إذ تحدثت الحلقة عن كواليس مسابقات الجمال، وكيفية حصولها على اللقب، وما يثار عن شراء لقب ملكة الجمال.

تحدى الإعلامي نزار الفارس، خلال اللقاء ملكة جمال آسيا، بأن طلب منها أثناء الحلقة وعلى الهواء، إزالة المكياج حتى تثبت جمالها، وأنها تستحق الحصول على لقب ملكة الجمال، إذ قال: «أنا أريد أطلب منك طلب، هل تقدرين تغلسين وجهك حتى يروح المكياج ونتأكد إن جمالك حقيقي؟»، وقبلت يارجان التحدي ولبت الطلب بكل سهولة.

أزالت «يارجان» المكياج، واستكملت تصوير البرنامج، وعلقت على ذلك قائلةً: «المكياج يبرز الجمال، واللي مو جميلة، مع أنه لا يوجد فتاة ليست جميلة، إلا أن المكياج لا يخلق شكلا جديدا».

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ملكة جمال آسيا شنيار أحمد.

- شنيار أحمد، كردية الأصل من محافظة السليمانية.

- ولدت في عام 1996، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

- تُعرف باسم يارجان.

- كانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وصيحات الموضة التي تختارها لنفسها.

- تعلمت اللغة العربية من خلال صديقة لها في بغداد، وأتقنتها بشكل كبير.

- حصلت على لقب ملكة جمال العراق، هي المسابقة الرسمية والوحيدة المعترف بها من قبل وزارة الثقافة في جمهورية العراق.

- يبلغ عدد متابعيها على موقع فيسبوك ملايين المتابعين.

- تشارك عبر حسابها على «إنستجرام» كواليس حصولها على لقب ملكة جمال آسيا وروتينها اليومي.

- كانت أعلنت العام الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على «إنستجرام».