ميرنا الهلباوي تتعرض للهجوم بسبب «رقصة المكياج»: محمد عطية بيستحملك إزاي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، لحالة من الانتقادات والهجوم، من قبل عدد من متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما شاركت فيديو، وهي ترقص أثناء وضع مساحيق التجميل.

وظهرت ميرنا الهلباوي، خلال مقطع الفيديو، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، ونسقت معها بنطلون باللون ذاته، وتتمايل بالرقص على أنغام أغنية باللغة الإنجليزية، معلقة: «ببقى مستعدة لما يكون مودي كويس».

انتقادات لـ ميرنا الهلباوي

مقطع الفيديو الذي شاركته البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات التي حمل بعضها انتقادات كبيرة، منها: «إيه الغلاسة دي، أنا عارفة الناس بتحبها على إيه»، «دمها تقيل»، مبحبهاش»، «كرهتها من ساعة ما سابت عطية»، «هي جميلة بس مبحبش شخصيتها أغلب الوقت»، «جميلة يا ميرنا قمر»، «يا ويلي على القمر»، «حلوة أوي وبحب أتابعها»، «عطية بيستحملك ازاي».

فسخ خطوبة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

كانت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، أعلن فسخ خطبتها من الفنان والمطرب محمد عطية، نجم استار أكاديمي، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، إذ كتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

عودة المياة لمجاريها بين ميرنا وعطية

بعد أسابيع من فسخ الخطوبة وإثارة الجدل، أعلن الثنائي عودتهما لبعضهما، وكان الخبر بمثابة مفاجأة لمتابعيهم، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مؤكدة أنهما «سيحاران من أجل حبهما»، وتبادلا التعليقات عليها، ما كان بمثابة مؤشرات مهدت خطوة رجوعهم لبعض.

محمد عطية يتحدث عن أسباب الانفصال

روى الفنان محمد عطية، خلال لقاء ببرنامج «ET بالعربي»، كواليس ما حدث مع ميرنا الهلباوي، قبل عودة علاقتهما مجددا، إذ قال:«كل حاجة ليها أسباب أنا على قناعة أن أي علاقات في الدنيا بيكون فيها اختلاف وجهات نظر، ومش شرط الطرفين يكونوا متوافقين في كل حاجة، ومفيش حد كامل، أنا عندي عيوب، وهي عندها عيوب، وفي الفترة اللي انفصلنا فيها كنا أصحاب».