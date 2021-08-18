"على الطريقة القديمة".. 5 خطوات سهلة لكتابة جواب حب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تفكر في كتابة رسالة حب جميلة لشريكك، فأنت تشارك في الكثير من الجهود المفاجئة التي تتطلبها، كتابة رسالة حب ليس بالأمر السهل، تحتاج إلى التخلص من مشاعرك لإخبار شريكك بما كنت تشعر به بالضبط، إنه مختلف تمامًا عن النصوص أو مكالمات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكلمات المكتوبة تعبر عن المشاعر بطرق أفضل من لا شيء لذا ، لمساعدتك في معرفة ذلك، إليك بعض الخطوات السهلة لكتابة رسالة حب وفقا لموقع timesofindia.

أولاً.. عليك أن تكون متأثرا

رسائل الحب حميمية وصحية، عندما تكتب واحدة لشخص مميز، فأنت تكتب أشياء تشعر بعمق في داخلك وربما تخطيت التعبير أثناء التحدث، الكلمات لها تأثير أعمق من الأفعال في بعض الأحيان ورسائل الحب هي مثال كلاسيكي على ذلك. عندما تسمح لنفسك بأن تكون متأثرا وتفتح قلبك للكلام، فسيكون شريكك قادرًا على فهم كل مشاعرك.

التحية اللطيفة

ابدأ الرسالة بلمسة شخصية مثل "إلى حبيبي"، وغير ذلك الكثير، سيساعد ذلك شريكك على الشعور بالألفة عندما يبدأ في قراءة رسالتك، لا تريدهم أن يشعروا وكأنهم يقرؤون رسالة شخص غريب.

تحديد المناسبة

بعد ذلك، يمكنك البدء بذكر المناسبة التي ترسل فيها الرسالة، إن وجدت، وإذا لم تكن هناك مناسبة معينة، فيمكنك دائمًا أن تذكر أنك لا تحتاج إلى شيء خاص للتعبير عن مشاعرك تجاه حبيبك.

أخبرهم لماذا تحبهم

تدور رسائل الحب حول إخبار شريكك عن مدى حبك له ولماذا، يمكنك تحديث الذكريات التي مررت بها معًا، أو التواريخ اللطيفة التي قضيتها معًا، أو كيف تحب هذا الضحكة الصغيرة لشريكك في كل مرة يبتسمون فيها، هذه هي الطريقة التي تعبر بها عن الحب في الكلمات المكتوبة، اكتب القصص التي شاركتها معًا، والتي ستستمر مدى الحياة من خلال الرسالة.

اختم بعناية

تأكد من صياغة الأسطر الختامية في الرسالة بعناية لأنها ستؤثر أكثر من غيرها، كيف تنهي خطابًا هو كيفية تقديم آمال المستقبل أو إخبارهم أنك ستفقدهم طوال الوقت، اجعلها ذات مغزى واكتبها بقلبك إذا كنت سترسل هذا إلى حبيبك.