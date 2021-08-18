إطلالات اليوم: هنا الزاهد تتألق بالأحمر.. ويسرا أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هنا الزاهد:

طلت الفنانة هنا الزاهد ببليزر باللون الأحمر، ونسقت أسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- رضوى الشربيني:

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بتيشرت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- لقاء الخميسي:

كما ارتدت الفنانة لقاء الخميسي شميز باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللونين الأسود والأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- كارمن سليمان:

أيضا تألقت المطربة كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأخضر الداكن، كت بدون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مزود بكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- يسرا:

أما الفنانة يسرا طلت بفستان باللوني الأسود والأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.